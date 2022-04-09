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Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.04.2022
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Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.04.2022
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов
Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:33
2022-04-09T15:33
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики, сообщает Минфин.Силуанов отметил также, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных санкций. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", - пояснил он.На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски.
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:33 09.04.2022
 
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов

Министр финансов Сиуланов: рост цен на продовольствие и сырье ударит по бедным странам

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.
"Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит главным образом по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов", – сказал Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.
Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики, сообщает Минфин.
Силуанов отметил также, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных санкций. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", - пояснил он.
На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски.
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