https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782686956.html

Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов

Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.04.2022

Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов

Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:33

2022-04-09T15:33

2022-04-09T15:33

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики, сообщает Минфин.Силуанов отметил также, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных санкций. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", - пояснил он.На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски.

https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782673362.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии