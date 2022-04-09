https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782686956.html
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов - РИА Новости, 09.04.2022
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов
Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:33
2022-04-09T15:33
2022-04-09T15:33
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики, сообщает Минфин.Силуанов отметил также, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных санкций. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", - пояснил он.На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски.
https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782673362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Рост цен на продовольствие ударит по бедным странам, заявил Силуанов
Министр финансов Сиуланов: рост цен на продовольствие и сырье ударит по бедным странам
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары в основном по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.
"Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит главным образом по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов", – сказал Силуанов, которого цитирует пресс-служба Минфина.
Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и ограничительных мер на восстановление мировой экономики, сообщает Минфин.
Силуанов отметил также, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась в результате введенных санкций. "Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике", - пояснил он.
На встрече обсуждались приоритетные направления работы китайского председательства на текущий год, ситуация в мировой экономике и ключевые риски.