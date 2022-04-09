https://ria.ru/20220409/sanktsii-1782673362.html

Запад не смог сокрушить Россию санкциями. И вот почему

Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times - РИА Новости, 09.04.2022

Запад не смог сокрушить Россию санкциями. И вот почему

Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:45

2022-04-09T12:45

2022-04-09T14:25

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.Инициаторы санкций были убеждены, что новые ограничения сильно ударят по российской экономике, вызовут потрясение среди простых граждан и подтолкнут их обрушиться на власть с требованием изменить внешнеполитический курс. Однако этого, как отмечает автор, не случилось.Настоящую ценность представляет энергетический сектор, который остается прибыльным из-за значительной зависимости Европы от российского природного газа. Именно поэтому, по мнению журналиста, США стремятся "заполнить этот пробел", укрепить свои позиции в регионе и ослабить зависимость от поставок из России.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Для самих США и Европы санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572976.html

россия

китай

украина

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, россия, китай, украина