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Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times - РИА Новости, 09.04.2022
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Запад не смог сокрушить Россию санкциями. И вот почему
Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times - РИА Новости, 09.04.2022
Запад не смог сокрушить Россию санкциями. И вот почему
Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:45
2022-04-09T14:25
в мире
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.Инициаторы санкций были убеждены, что новые ограничения сильно ударят по российской экономике, вызовут потрясение среди простых граждан и подтолкнут их обрушиться на власть с требованием изменить внешнеполитический курс. Однако этого, как отмечает автор, не случилось.Настоящую ценность представляет энергетический сектор, который остается прибыльным из-за значительной зависимости Европы от российского природного газа. Именно поэтому, по мнению журналиста, США стремятся "заполнить этот пробел", укрепить свои позиции в регионе и ослабить зависимость от поставок из России.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Для самих США и Европы санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782468110.html
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в мире, россия, китай, украина
12:45 09.04.2022 (обновлено: 14:25 09.04.2022)
 
Запад не смог сокрушить Россию санкциями, пишет Global Times

Global Times: предметы роскоши и западный фастфуд не нужны российской экономике

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Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Восстановление курса рубля на фоне многочисленных санкций доказало невозможность полной изоляции России от глобальной экономической системы, считает колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.

"Несмотря на надежды США и союзников, гиперинфляции в России не произошло, а предметы роскоши и западный фастфуд оказались не так уж нужны для нормального функционирования экономики", — пояснил он.

Инициаторы санкций были убеждены, что новые ограничения сильно ударят по российской экономике, вызовут потрясение среди простых граждан и подтолкнут их обрушиться на власть с требованием изменить внешнеполитический курс. Однако этого, как отмечает автор, не случилось.
Настоящую ценность представляет энергетический сектор, который остается прибыльным из-за значительной зависимости Европы от российского природного газа. Именно поэтому, по мнению журналиста, США стремятся "заполнить этот пробел", укрепить свои позиции в регионе и ослабить зависимость от поставок из России.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Для самих США и Европы санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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