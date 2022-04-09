https://ria.ru/20220409/rubl-1782629546.html

Эксперт объяснил причины устойчивости рубля

Эксперт объяснил причины устойчивости рубля - РИА Новости, 09.04.2022

Эксперт объяснил причины устойчивости рубля

Сейчас рубль демонстрирует устойчивость и такое положение на рынке может сохраняться какое-то время, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T03:15

2022-04-09T03:15

2022-04-09T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

олег шибанов

министерство финансов рф (минфин россии)

рубль

сколково-рэш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сейчас рубль демонстрирует устойчивость и такое положение на рынке может сохраняться какое-то время, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.Он добавил, что сейчас сохраняется ситуация с высоким предложением экспортеров, обязанных продавать 80 процентов своей валютной выручки и более низким спросом от импортеров. Кроме того, эксперт отметил отсутствие спроса со стороны Минфина России, который не покупает доллары из-за заморозки своих долларовых счетов.Однако в случае ограничений на российский экспорт возможны и эпизоды ослабления курса рубля, заключил Шибанов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, олег шибанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, сколково-рэш