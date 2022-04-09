https://ria.ru/20220409/rubl-1782629546.html
Эксперт объяснил причины устойчивости рубля
Эксперт объяснил причины устойчивости рубля - РИА Новости, 09.04.2022
Эксперт объяснил причины устойчивости рубля
Сейчас рубль демонстрирует устойчивость и такое положение на рынке может сохраняться какое-то время, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T03:15
2022-04-09T03:15
2022-04-09T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
олег шибанов
министерство финансов рф (минфин россии)
рубль
сколково-рэш
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сейчас рубль демонстрирует устойчивость и такое положение на рынке может сохраняться какое-то время, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.Он добавил, что сейчас сохраняется ситуация с высоким предложением экспортеров, обязанных продавать 80 процентов своей валютной выручки и более низким спросом от импортеров. Кроме того, эксперт отметил отсутствие спроса со стороны Минфина России, который не покупает доллары из-за заморозки своих долларовых счетов.Однако в случае ограничений на российский экспорт возможны и эпизоды ослабления курса рубля, заключил Шибанов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег шибанов, министерство финансов рф (минфин россии), рубль, сколково-рэш
Эксперт объяснил причины устойчивости рубля
Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеров