https://ria.ru/20220409/reyting-1782635455.html

Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте - РИА Новости, 09.04.2022

Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T04:36

2022-04-09T04:36

2022-04-09T06:15

экономика

в мире

россия

standard & poor's (s&p)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD".В релизе агентства отмечается, что кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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2022

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экономика, в мире, россия, standard & poor's (s&p)