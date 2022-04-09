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Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте - РИА Новости, 09.04.2022
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Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте - РИА Новости, 09.04.2022
Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T04:36
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экономика
в мире
россия
standard & poor's (s&p)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings (S&amp;P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD".В релизе агентства отмечается, что кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C.
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экономика, в мире, россия, standard & poor's (s&p)
04:36 09.04.2022 (обновлено: 06:15 09.04.2022)
 
Агентство S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг России в иностранной валюте до SD

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD".
В релизе агентства отмечается, что кредитные рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C.
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