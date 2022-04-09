Рейтинг@Mail.ru
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/referendum-1782651707.html
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету - РИА Новости, 09.04.2022
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:27
2022-04-09T09:32
политика
южная осетия
анатолий бибилов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/21/1490752174_0:180:3068:1906_1920x0_80_0_0_55f4b5ac25e0fc3b5d33f0802118e6d7.jpg
ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов."Ну ориентировочно на подготовку всё же потребуется месяца два", - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума.По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания."Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
https://ria.ru/20220405/osetiya-1781834111.html
https://ria.ru/20220405/referendum-1781989410.html
южная осетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/21/1490752174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a609cc369c18dd152cbe42852d74330e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, южная осетия, анатолий бибилов, россия
09:27 09.04.2022 (обновлено: 09:32 09.04.2022)
 
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету

Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России завершится в мае — июне

© Sputnik / Алексей Ковалев / Перейти в фотобанкЗдание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Sputnik / Алексей Ковалев
Перейти в фотобанк
Здание администрация президента Республики Южная Осетия в Цхинвале
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.
"Ну ориентировочно на подготовку всё же потребуется месяца два", - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума.
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 10:36
Южная Осетия хочет быть с Россией в условиях давления, заявил Бибилов
По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания.
"Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
Жители города Цхинвал - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 23:56
ЦИК Южной Осетии получил заявление по "российскому" референдуму
 
ПолитикаЮжная ОсетияАнатолий БибиловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала