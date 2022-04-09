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Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету - РИА Новости, 09.04.2022
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T09:27
2022-04-09T09:27
2022-04-09T09:32
политика
южная осетия
анатолий бибилов
россия
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ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов."Ну ориентировочно на подготовку всё же потребуется месяца два", - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума.По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания."Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, южная осетия, анатолий бибилов, россия
09:27 09.04.2022 (обновлено: 09:32 09.04.2022)
Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету
Подготовка референдума о вхождении Южной Осетии в состав России завершится в мае — июне
ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов.
"Ну ориентировочно на подготовку всё же потребуется месяца два", - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума.
По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания.
"Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России
. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.