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Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету

Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету - РИА Новости, 09.04.2022

Подготовку референдума в Южной Осетии могут завершить к лету

Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:27

2022-04-09T09:27

2022-04-09T09:32

политика

южная осетия

анатолий бибилов

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ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Подготовка референдума о присоединении Южной Осетии к РФ может завершиться в мае-июне, заявил РИА Новости начальник информационно – аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов."Ну ориентировочно на подготовку всё же потребуется месяца два", - ответил Вазагов на вопрос о сроках проведения референдума.По его словам, сбор подписей пройдет достаточно быстро, но потом необходимо передать проект указа в Верховный суд для рассмотрения, далее начнётся информационная кампания."Возможно, ориентировочно назывались определённые сроки, май-июнь. Я думаю, что, возможно, в эти сроки подготовка будет завершена", - отметил Вазагов.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, возможность воплотить эту "стратегическую цель" была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с РФ по результатам референдума.

https://ria.ru/20220405/osetiya-1781834111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, южная осетия, анатолий бибилов, россия