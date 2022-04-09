https://ria.ru/20220409/raneniya-1782721032.html

В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 13 мирных жителей

В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 13 мирных жителей - РИА Новости, 09.04.2022

В освобожденных ранее районах Мариуполя ранили 13 мирных жителей

Тринадцать мирных жителей ранены на освобожденной ранее территории Мариуполя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:09

2022-04-09T22:09

2022-04-09T22:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

сцкк

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Тринадцать мирных жителей ранены на освобожденной ранее территории Мариуполя, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 13 мирных жителей на освобожденной ранее территории н.п. Мариуполь: мужчины: 1972, 2004, 1978, 2004, 1973 г.р.; женщины: 1963, 1967, 1958, 1946, 1999, 1953 г.р. Анкетные данные еще двух пострадавших уточняются", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/naemniki-1782716525.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

мариуполь

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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