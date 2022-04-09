https://ria.ru/20220409/ranenie-1782692756.html
Мужчина пострадал при артиллерийском обстреле Первомайска в ЛНР
Мужчина пострадал при артиллерийском обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
Мужчина пострадал при артиллерийском обстреле Первомайска в ЛНР
Мужчина получил ранение при артиллерийском обстреле Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:36
2022-04-09T16:36
2022-04-09T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
россия
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Мужчина получил ранение при артиллерийском обстреле Первомайска в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство заявило, что украинские войска утром выпустили 12 снарядов калибром 122 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил ранение мужчина 1956 года рождения, повреждено три жилых дома и дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Мужчина пострадал при артиллерийском обстреле Первомайска в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что мужчина пострадал при артобстреле Первомайска