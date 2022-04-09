https://ria.ru/20220409/rabochie-1782685667.html

Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре

Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре - РИА Новости, 09.04.2022

Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре

Трое рабочих получили травмы при хлопке газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:16

2022-04-09T15:16

2022-04-09T15:16

происшествия

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Трое рабочих получили травмы при хлопке газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, утром в субботу во время кровельных работ на крыше семиэтажного строящегося дома на улице Гагарина Ханты-Мансийска произошел хлопок газовоздушной смеси."В результате происшествия трое рабочих в возрасте от 28 до 32 лет получили термические травмы, двое из них госпитализированы. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается версия нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220409/dtp-1782666355.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ