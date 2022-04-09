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Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре - РИА Новости, 09.04.2022
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Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре
Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре - РИА Новости, 09.04.2022
Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре
Трое рабочих получили травмы при хлопке газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:16
2022-04-09T15:16
происшествия
ханты-мансийск
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Трое рабочих получили травмы при хлопке газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, утром в субботу во время кровельных работ на крыше семиэтажного строящегося дома на улице Гагарина Ханты-Мансийска произошел хлопок газовоздушной смеси."В результате происшествия трое рабочих в возрасте от 28 до 32 лет получили термические травмы, двое из них госпитализированы. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается версия нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала", - говорится в сообщении.
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ханты-мансийск
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происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ
15:16 09.04.2022
 
Трое рабочих пострадали при ЧП с газом на стройке в Югре

Трое рабочих получили ожоги при взрыве газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Трое рабочих получили травмы при хлопке газовоздушной смеси на стройке в Ханты-Мансийске, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, утром в субботу во время кровельных работ на крыше семиэтажного строящегося дома на улице Гагарина Ханты-Мансийска произошел хлопок газовоздушной смеси.
"В результате происшествия трое рабочих в возрасте от 28 до 32 лет получили термические травмы, двое из них госпитализированы. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается версия нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала", - говорится в сообщении.
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