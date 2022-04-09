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Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России - РИА Новости, 09.04.2022
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Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России
Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России - РИА Новости, 09.04.2022
Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России
Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, независимо от возраста, гражданства и места жительства... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:00
2022-04-09T08:02
туризм
туризм
русское географическое общество
приморский край
мурманская область
охотское море
республика бурятия
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, независимо от возраста, гражданства и места жительства. Главное — сделать яркие кадры природы, обязательно российской. Работы нужно прислать до 10 апреля, а лауреатов назовут в июне. Снимки, на которых задумчивая медведица, хитрый тюлень, любопытная мышь, зевающий песец и другие дикие животные запечатлены в естественных условиях обитания, — в фотоленте РИА Новости.
приморский край
мурманская область
охотское море
республика бурятия
байкал
камчатский край
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китай
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туризм, русское географическое общество, фото, приморский край, мурманская область, охотское море, республика бурятия, байкал, камчатский край, хабаровский край, китай, животные, воронежская область, республика карелия, республика калмыкия, фото - туризм, природа
08:00 09.04.2022 (обновлено: 08:02 09.04.2022)
 
Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России

Фотоконкурс РГО: опубликованы самые яркие и необычные снимки диких животных в России

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Победить в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" может каждый, независимо от возраста, гражданства и места жительства. Главное — сделать яркие кадры природы, обязательно российской. Работы нужно прислать до 10 апреля, а лауреатов назовут в июне. Снимки, на которых задумчивая медведица, хитрый тюлень, любопытная мышь, зевающий песец и другие дикие животные запечатлены в естественных условиях обитания, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Предоставлено РГО/Владислав Костылев

Дикого северного оленя Владислав Костылев встретил на горном перевале в национальном парке "Югыд ва" в Коми. Красные от крови рога животного недавно освободились от шкуры — накануне сражений за самок. "Весь вид этого красавца говорит: к брачному периоду готов!" — рассказывает автор снимка.

"Югыд ва" — самый большой заповедник России. Он расположен на Приполярном Урале, а его название переводится как "светлая вода".

Работа фотографа Владислава Костылева Красные рога
1 из 12

Дикого северного оленя Владислав Костылев встретил на горном перевале в национальном парке "Югыд ва" в Коми. Красные от крови рога животного недавно освободились от шкуры — накануне сражений за самок. "Весь вид этого красавца говорит: к брачному периоду готов!" — рассказывает автор снимка.

"Югыд ва" — самый большой заповедник России. Он расположен на Приполярном Урале, а его название переводится как "светлая вода".

© Фото : Предоставлено РГО/Владислав Костылев
© Фото : Предоставлено РГО/Михаил Коростелев

Работа Михаила Коростелева "Взмах хвостом" — из Хабаровского края, точнее с Охотского моря.

"Никто не знает, зачем гренландские киты бьют хвостами по воде, но это неповторимое зрелище: иногда больше ста ударов подряд. Бывает, ночью в палатке засыпаешь под повторяющийся ритм, словно под музыку", — рассказывает фотограф.

Работа фотографа Михаил Коростелева Взмах хвостом
2 из 12

Работа Михаила Коростелева "Взмах хвостом" — из Хабаровского края, точнее с Охотского моря.

"Никто не знает, зачем гренландские киты бьют хвостами по воде, но это неповторимое зрелище: иногда больше ста ударов подряд. Бывает, ночью в палатке засыпаешь под повторяющийся ритм, словно под музыку", — рассказывает фотограф.

© Фото : Предоставлено РГО/Михаил Коростелев
© Фото : Предоставлено РГО/Светлана Горбатых

В конце зимы 2021-го Светлана Горбатых отправилась в Приморье в надежде увидеть дальневосточного леопарда. Провела в засаде шесть суток.

"Мне повезло: редчайший краснокнижный зверь выходил под прицел моих камер дважды. Поприветствовал в первый день и пришел "поздравить" меня с днем рождения 4 марта", — вспоминает она.

Сейчас в национальном парке "Земля леопарда" обитают 110 самых редких крупных кошек в мире.

Работа фотографа Светланы Горбатых Встреча в Приморской тайге
3 из 12

В конце зимы 2021-го Светлана Горбатых отправилась в Приморье в надежде увидеть дальневосточного леопарда. Провела в засаде шесть суток.

"Мне повезло: редчайший краснокнижный зверь выходил под прицел моих камер дважды. Поприветствовал в первый день и пришел "поздравить" меня с днем рождения 4 марта", — вспоминает она.

Сейчас в национальном парке "Земля леопарда" обитают 110 самых редких крупных кошек в мире.

© Фото : Предоставлено РГО/Светлана Горбатых
© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Перелыгин

"Шире пасть!" — работа Алексея Перелыгина. Фото командорского песца сделано в заповеднике на острове Беринга восточнее Камчатки.

"Это необыкновенные существа! Командорские песцы умеют раскрывать пасть гораздо шире, чем их материковые собратья", — рассказывает фотограф.

Предполагается, что такой "талант" помогает им питаться более крупной добычей, в частности морскими млекопитающими.

"На этом снимке песец всего лишь сладко зевает", — добавляет конкурсант.

Работа Алексея Перелыгина Шире пасть!
4 из 12

"Шире пасть!" — работа Алексея Перелыгина. Фото командорского песца сделано в заповеднике на острове Беринга восточнее Камчатки.

"Это необыкновенные существа! Командорские песцы умеют раскрывать пасть гораздо шире, чем их материковые собратья", — рассказывает фотограф.

Предполагается, что такой "талант" помогает им питаться более крупной добычей, в частности морскими млекопитающими.

"На этом снимке песец всего лишь сладко зевает", — добавляет конкурсант.

© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Перелыгин
© Фото : Предоставлено РГО/Ростислав Машин

"Сайгаки — очень чуткие и осторожные антилопы. При малейшем намеке на опасность стадо в считанные секунды срывается с места, развивая скорость до 80 километров в час", — говорит фотограф Ростислав Машин.

Снимок сделан в Калмыкии, в заповеднике "Черные земли", когда животные пришли на водопой.

Сайгаков называют гордостью республики и "живыми ископаемыми". Ведь у них есть хобот, они водились в одно время с мамонтами и издают звуки, напоминающие одновременно блеяние овцы и кваканье лягушки.

Работа фотографа Ростислава Машина 80 км/ч
5 из 12

"Сайгаки — очень чуткие и осторожные антилопы. При малейшем намеке на опасность стадо в считанные секунды срывается с места, развивая скорость до 80 километров в час", — говорит фотограф Ростислав Машин.

Снимок сделан в Калмыкии, в заповеднике "Черные земли", когда животные пришли на водопой.

Сайгаков называют гордостью республики и "живыми ископаемыми". Ведь у них есть хобот, они водились в одно время с мамонтами и издают звуки, напоминающие одновременно блеяние овцы и кваканье лягушки.

© Фото : Предоставлено РГО/Ростислав Машин
© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Волков

Снимок, сделанный в Южно-Камчатском заказнике, Алексей Волков назвал "Мелочь косолапая".

"Медведь — самый грозный хищник планеты, но его детеныши всегда выглядят потешно", — говорит фотограф.

Территорию заповедника называют царством вулканов, бурых медведей и лосей. Хищников тут около 200 особей.

Работа фотографа Алексея Волкова Мелочь косолапая
6 из 12

Снимок, сделанный в Южно-Камчатском заказнике, Алексей Волков назвал "Мелочь косолапая".

"Медведь — самый грозный хищник планеты, но его детеныши всегда выглядят потешно", — говорит фотограф.

Территорию заповедника называют царством вулканов, бурых медведей и лосей. Хищников тут около 200 особей.

© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Волков
© Фото : Предоставлено РГО/Михаил Коростелев

Это фото Михаил Коростелев также сделал на территории Южно-Камчатского заказника при помощи дистанционной камеры.

"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она", — смеется автор.

Кратерное озеро Курильское — самый глубокий пресный водоем Камчатки. Это одно из главных мест нереста нерки в Азии.

В августе и сентябре вода становится багряной из-за тысяч рыб. А медведи вылавливают их лапами.

Работа фотографа Михаил Коростелева Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она
7 из 12

Это фото Михаил Коростелев также сделал на территории Южно-Камчатского заказника при помощи дистанционной камеры.

"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она", — смеется автор.

Кратерное озеро Курильское — самый глубокий пресный водоем Камчатки. Это одно из главных мест нереста нерки в Азии.

В августе и сентябре вода становится багряной из-за тысяч рыб. А медведи вылавливают их лапами.

© Фото : Предоставлено РГО/Михаил Коростелев
© Фото : Предоставлено РГО/Иван Науменко

Дальневосточная жерлянка обычно держится на поверхности воды, часто обитает в небольших лесных озерах. Эта лягушка, зеленая и невзрачная сверху, на самом деле оказывается невероятно яркой, если удается запечатлеть ее снизу, из-под воды. Длина жерлянки всего пять сантиметров.

Снимок "Невесомость" Иван Науменко сделал в Приморском крае.

Работа фотографа Ивана Науменко Невесомость
8 из 12

Дальневосточная жерлянка обычно держится на поверхности воды, часто обитает в небольших лесных озерах. Эта лягушка, зеленая и невзрачная сверху, на самом деле оказывается невероятно яркой, если удается запечатлеть ее снизу, из-под воды. Длина жерлянки всего пять сантиметров.

Снимок "Невесомость" Иван Науменко сделал в Приморском крае.

© Фото : Предоставлено РГО/Иван Науменко
© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Трофимов

Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей в мире, эндемик самого глубокого озера на планете. Русские называют такого детеныша бельком, буряты — кумаем, эвенки —кумутканом.

Фотограф Алексей Трофимов отправился в Бурятию, где сделал снимок белого щенка. Свою работу он назвал "Хитрый кумай". Тут малышу явно не больше трех месяцев — только после этого возраста детеныши начинают питаться рыбой, а их шкура темнеет.

Работа фотографа Алексея Трофимова Хитрый Кумай
9 из 12

Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей в мире, эндемик самого глубокого озера на планете. Русские называют такого детеныша бельком, буряты — кумаем, эвенки —кумутканом.

Фотограф Алексей Трофимов отправился в Бурятию, где сделал снимок белого щенка. Свою работу он назвал "Хитрый кумай". Тут малышу явно не больше трех месяцев — только после этого возраста детеныши начинают питаться рыбой, а их шкура темнеет.

© Фото : Предоставлено РГО/Алексей Трофимов
© Фото : Предоставлено РГО/Андрей Сачков

"Белки осторожные, у них молниеносная реакция. Любой шорох — и животное исчезло", — рассказывает автор снимка Андрей Сачков.

Однако его терпение было вознаграждено.

Фотография сделана на юге Мурманской области, в Мончегорске. Там, чтобы увидеть животных, далеко ходить не надо. В центре города на 17 гектарах расположен парк. Это место иногда называют жемчужиной Заполярья.

Работа фотографа Андрея Сачкова Любопытный взгляд
10 из 12

"Белки осторожные, у них молниеносная реакция. Любой шорох — и животное исчезло", — рассказывает автор снимка Андрей Сачков.

Однако его терпение было вознаграждено.

Фотография сделана на юге Мурманской области, в Мончегорске. Там, чтобы увидеть животных, далеко ходить не надо. В центре города на 17 гектарах расположен парк. Это место иногда называют жемчужиной Заполярья.

© Фото : Предоставлено РГО/Андрей Сачков
© Фото : Предоставлено РГО/Евгений Борисов

Чтобы поймать этот кадр с задумчивой медведицей, Евгений Борисов отправился в Карелию. "Съемку вел в засаде в лесу", — рассказывает конкурсант. Работу он назвал "Высокие мысли".

Работа фотографа Евгения Борисова Высокие мысли
11 из 12

Чтобы поймать этот кадр с задумчивой медведицей, Евгений Борисов отправился в Карелию. "Съемку вел в засаде в лесу", — рассказывает конкурсант. Работу он назвал "Высокие мысли".

© Фото : Предоставлено РГО/Евгений Борисов
© Фото : Предоставлено РГО/Вадим Трунов

"Лесная мышь заметила улитку, которую потом съест. В ее рацион входит этот моллюск", — говорит фотограф Вадим Трунов. Такую картину он увидел в лесу в Воронежской области.

Работа фотографа ВадимаТрунова Мышь и улитка
12 из 12

"Лесная мышь заметила улитку, которую потом съест. В ее рацион входит этот моллюск", — говорит фотограф Вадим Трунов. Такую картину он увидел в лесу в Воронежской области.

© Фото : Предоставлено РГО/Вадим Трунов
 
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