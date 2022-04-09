Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России

© Фото : Предоставлено РГО/Владислав Костылев

Дикого северного оленя Владислав Костылев встретил на горном перевале в национальном парке "Югыд ва" в Коми. Красные от крови рога животного недавно освободились от шкуры — накануне сражений за самок. "Весь вид этого красавца говорит: к брачному периоду готов!" — рассказывает автор снимка.

"Югыд ва" — самый большой заповедник России. Он расположен на Приполярном Урале, а его название переводится как "светлая вода".