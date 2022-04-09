Фотоконкурс РГО: самые яркие снимки диких животных в России

Фотоконкурс РГО: опубликованы самые яркие и необычные снимки диких животных в России
Дикого северного оленя Владислав Костылев встретил на горном перевале в национальном парке "Югыд ва" в Коми. Красные от крови рога животного недавно освободились от шкуры — накануне сражений за самок. "Весь вид этого красавца говорит: к брачному периоду готов!" — рассказывает автор снимка.
"Югыд ва" — самый большой заповедник России. Он расположен на Приполярном Урале, а его название переводится как "светлая вода".
Дикого северного оленя Владислав Костылев встретил на горном перевале в национальном парке "Югыд ва" в Коми. Красные от крови рога животного недавно освободились от шкуры — накануне сражений за самок. "Весь вид этого красавца говорит: к брачному периоду готов!" — рассказывает автор снимка.
"Югыд ва" — самый большой заповедник России. Он расположен на Приполярном Урале, а его название переводится как "светлая вода".
Работа Михаила Коростелева "Взмах хвостом" — из Хабаровского края, точнее с Охотского моря.
"Никто не знает, зачем гренландские киты бьют хвостами по воде, но это неповторимое зрелище: иногда больше ста ударов подряд. Бывает, ночью в палатке засыпаешь под повторяющийся ритм, словно под музыку", — рассказывает фотограф.
Работа Михаила Коростелева "Взмах хвостом" — из Хабаровского края, точнее с Охотского моря.
"Никто не знает, зачем гренландские киты бьют хвостами по воде, но это неповторимое зрелище: иногда больше ста ударов подряд. Бывает, ночью в палатке засыпаешь под повторяющийся ритм, словно под музыку", — рассказывает фотограф.
В конце зимы 2021-го Светлана Горбатых отправилась в Приморье в надежде увидеть дальневосточного леопарда. Провела в засаде шесть суток.
"Мне повезло: редчайший краснокнижный зверь выходил под прицел моих камер дважды. Поприветствовал в первый день и пришел "поздравить" меня с днем рождения 4 марта", — вспоминает она.
Сейчас в национальном парке "Земля леопарда" обитают 110 самых редких крупных кошек в мире.
В конце зимы 2021-го Светлана Горбатых отправилась в Приморье в надежде увидеть дальневосточного леопарда. Провела в засаде шесть суток.
"Мне повезло: редчайший краснокнижный зверь выходил под прицел моих камер дважды. Поприветствовал в первый день и пришел "поздравить" меня с днем рождения 4 марта", — вспоминает она.
Сейчас в национальном парке "Земля леопарда" обитают 110 самых редких крупных кошек в мире.
"Шире пасть!" — работа Алексея Перелыгина. Фото командорского песца сделано в заповеднике на острове Беринга восточнее Камчатки.
"Это необыкновенные существа! Командорские песцы умеют раскрывать пасть гораздо шире, чем их материковые собратья", — рассказывает фотограф.
Предполагается, что такой "талант" помогает им питаться более крупной добычей, в частности морскими млекопитающими.
"На этом снимке песец всего лишь сладко зевает", — добавляет конкурсант.
"Шире пасть!" — работа Алексея Перелыгина. Фото командорского песца сделано в заповеднике на острове Беринга восточнее Камчатки.
"Это необыкновенные существа! Командорские песцы умеют раскрывать пасть гораздо шире, чем их материковые собратья", — рассказывает фотограф.
Предполагается, что такой "талант" помогает им питаться более крупной добычей, в частности морскими млекопитающими.
"На этом снимке песец всего лишь сладко зевает", — добавляет конкурсант.
"Сайгаки — очень чуткие и осторожные антилопы. При малейшем намеке на опасность стадо в считанные секунды срывается с места, развивая скорость до 80 километров в час", — говорит фотограф Ростислав Машин.
Снимок сделан в Калмыкии, в заповеднике "Черные земли", когда животные пришли на водопой.
Сайгаков называют гордостью республики и "живыми ископаемыми". Ведь у них есть хобот, они водились в одно время с мамонтами и издают звуки, напоминающие одновременно блеяние овцы и кваканье лягушки.
"Сайгаки — очень чуткие и осторожные антилопы. При малейшем намеке на опасность стадо в считанные секунды срывается с места, развивая скорость до 80 километров в час", — говорит фотограф Ростислав Машин.
Снимок сделан в Калмыкии, в заповеднике "Черные земли", когда животные пришли на водопой.
Сайгаков называют гордостью республики и "живыми ископаемыми". Ведь у них есть хобот, они водились в одно время с мамонтами и издают звуки, напоминающие одновременно блеяние овцы и кваканье лягушки.
Снимок, сделанный в Южно-Камчатском заказнике, Алексей Волков назвал "Мелочь косолапая".
"Медведь — самый грозный хищник планеты, но его детеныши всегда выглядят потешно", — говорит фотограф.
Территорию заповедника называют царством вулканов, бурых медведей и лосей. Хищников тут около 200 особей.
Снимок, сделанный в Южно-Камчатском заказнике, Алексей Волков назвал "Мелочь косолапая".
"Медведь — самый грозный хищник планеты, но его детеныши всегда выглядят потешно", — говорит фотограф.
Территорию заповедника называют царством вулканов, бурых медведей и лосей. Хищников тут около 200 особей.
Это фото Михаил Коростелев также сделал на территории Южно-Камчатского заказника при помощи дистанционной камеры.
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она", — смеется автор.
Кратерное озеро Курильское — самый глубокий пресный водоем Камчатки. Это одно из главных мест нереста нерки в Азии.
В августе и сентябре вода становится багряной из-за тысяч рыб. А медведи вылавливают их лапами.
Это фото Михаил Коростелев также сделал на территории Южно-Камчатского заказника при помощи дистанционной камеры.
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она", — смеется автор.
Кратерное озеро Курильское — самый глубокий пресный водоем Камчатки. Это одно из главных мест нереста нерки в Азии.
В августе и сентябре вода становится багряной из-за тысяч рыб. А медведи вылавливают их лапами.
Дальневосточная жерлянка обычно держится на поверхности воды, часто обитает в небольших лесных озерах. Эта лягушка, зеленая и невзрачная сверху, на самом деле оказывается невероятно яркой, если удается запечатлеть ее снизу, из-под воды. Длина жерлянки всего пять сантиметров.
Снимок "Невесомость" Иван Науменко сделал в Приморском крае.
Дальневосточная жерлянка обычно держится на поверхности воды, часто обитает в небольших лесных озерах. Эта лягушка, зеленая и невзрачная сверху, на самом деле оказывается невероятно яркой, если удается запечатлеть ее снизу, из-под воды. Длина жерлянки всего пять сантиметров.
Снимок "Невесомость" Иван Науменко сделал в Приморском крае.
Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей в мире, эндемик самого глубокого озера на планете. Русские называют такого детеныша бельком, буряты — кумаем, эвенки —кумутканом.
Фотограф Алексей Трофимов отправился в Бурятию, где сделал снимок белого щенка. Свою работу он назвал "Хитрый кумай". Тут малышу явно не больше трех месяцев — только после этого возраста детеныши начинают питаться рыбой, а их шкура темнеет.
Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей в мире, эндемик самого глубокого озера на планете. Русские называют такого детеныша бельком, буряты — кумаем, эвенки —кумутканом.
Фотограф Алексей Трофимов отправился в Бурятию, где сделал снимок белого щенка. Свою работу он назвал "Хитрый кумай". Тут малышу явно не больше трех месяцев — только после этого возраста детеныши начинают питаться рыбой, а их шкура темнеет.
"Белки осторожные, у них молниеносная реакция. Любой шорох — и животное исчезло", — рассказывает автор снимка Андрей Сачков.
Однако его терпение было вознаграждено.
Фотография сделана на юге Мурманской области, в Мончегорске. Там, чтобы увидеть животных, далеко ходить не надо. В центре города на 17 гектарах расположен парк. Это место иногда называют жемчужиной Заполярья.
"Белки осторожные, у них молниеносная реакция. Любой шорох — и животное исчезло", — рассказывает автор снимка Андрей Сачков.
Однако его терпение было вознаграждено.
Фотография сделана на юге Мурманской области, в Мончегорске. Там, чтобы увидеть животных, далеко ходить не надо. В центре города на 17 гектарах расположен парк. Это место иногда называют жемчужиной Заполярья.
Чтобы поймать этот кадр с задумчивой медведицей, Евгений Борисов отправился в Карелию. "Съемку вел в засаде в лесу", — рассказывает конкурсант. Работу он назвал "Высокие мысли".
Чтобы поймать этот кадр с задумчивой медведицей, Евгений Борисов отправился в Карелию. "Съемку вел в засаде в лесу", — рассказывает конкурсант. Работу он назвал "Высокие мысли".
"Лесная мышь заметила улитку, которую потом съест. В ее рацион входит этот моллюск", — говорит фотограф Вадим Трунов. Такую картину он увидел в лесу в Воронежской области.
"Лесная мышь заметила улитку, которую потом съест. В ее рацион входит этот моллюск", — говорит фотограф Вадим Трунов. Такую картину он увидел в лесу в Воронежской области.