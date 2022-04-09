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Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США - РИА Новости, 09.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/protivostoyanie-1782644935.html
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США - РИА Новости, 09.04.2022
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:02
2022-04-09T10:06
в мире
анатолий антонов
сша
россия
вашингтон
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", — сказал он.Посол отметил, что "смерть минских договоренностей" стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима, выбравшего путь быстрой милитаризации. Страны НАТО при этом начали военное освоение Украины, переполнив ее вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие."Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства", — подчеркнул Антонов. По его словам, все это может привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации.Он добавил, что любые поставки оружия и военной техники, транспортные конвои на территории Украины будут законной военной целью для российских Вооруженных сил.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/porazhenie-1782627434.html
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в мире, анатолий антонов, сша, россия, вашингтон
08:02 09.04.2022 (обновлено: 10:06 09.04.2022)
 
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США

Посол России Антонов обвинил Запад в провоцировании кровопролития поставками Киеву оружия

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", — сказал он.
Посол отметил, что "смерть минских договоренностей" стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима, выбравшего путь быстрой милитаризации. Страны НАТО при этом начали военное освоение Украины, переполнив ее вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие.
"Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства", — подчеркнул Антонов. По его словам, все это может привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации.
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Он добавил, что любые поставки оружия и военной техники, транспортные конвои на территории Украины будут законной военной целью для российских Вооруженных сил.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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