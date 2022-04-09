https://ria.ru/20220409/protivostoyanie-1782644935.html

Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США

Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США - РИА Новости, 09.04.2022

Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США

Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:02

2022-04-09T08:02

2022-04-09T10:06

в мире

анатолий антонов

сша

россия

вашингтон

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и провокационны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", — сказал он.Посол отметил, что "смерть минских договоренностей" стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима, выбравшего путь быстрой милитаризации. Страны НАТО при этом начали военное освоение Украины, переполнив ее вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие."Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства", — подчеркнул Антонов. По его словам, все это может привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации.Он добавил, что любые поставки оружия и военной техники, транспортные конвои на территории Украины будут законной военной целью для российских Вооруженных сил.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявил президент Владимир Путин, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. В Минобороны заявляли, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/porazhenie-1782627434.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, анатолий антонов, сша, россия, вашингтон