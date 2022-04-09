https://ria.ru/20220409/protesty-1782683226.html
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне - РИА Новости, 09.04.2022
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:39
2022-04-09T14:39
2022-04-09T14:39
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие собрались в лондонском Гайд-парке, откуда они намерены начать шествие по городу. Участники акции с транспарантами, барабанами и громкоговорителями требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. Среди протестующих замечены и медработники, заявляющие о вреде, который добыча ископаемых причиняет общественному здоровью. На месте дежурят полицейские.Согласно данным Extinction Rebellion, протесты запланированы также на 10, 13, 15, 16 и 17 апреля.В апреле Extinction Rebellion объединило усилия с другими движениями, чтобы блокировать нефтяные объекты по всей Великобритании с целью обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию. По данным полиции, по всей Великобритании было задержано более 200 человек, препятствующих работе предприятий.
https://ria.ru/20220329/belgu-1780456507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, протесты
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
Экоактивисты Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались в лондонском Гайд-парке, откуда они намерены начать шествие по городу. Участники акции с транспарантами, барабанами и громкоговорителями требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. Среди протестующих замечены и медработники, заявляющие о вреде, который добыча ископаемых причиняет общественному здоровью. На месте дежурят полицейские.
Согласно данным Extinction Rebellion, протесты запланированы также на 10, 13, 15, 16 и 17 апреля.
В апреле Extinction Rebellion объединило усилия с другими движениями, чтобы блокировать нефтяные объекты по всей Великобритании
с целью обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию. По данным полиции, по всей Великобритании было задержано более 200 человек, препятствующих работе предприятий.