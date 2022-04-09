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Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне - РИА Новости, 09.04.2022
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Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне - РИА Новости, 09.04.2022
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне
Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:39
2022-04-09T14:39
в мире
великобритания
лондон
протесты
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие собрались в лондонском Гайд-парке, откуда они намерены начать шествие по городу. Участники акции с транспарантами, барабанами и громкоговорителями требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. Среди протестующих замечены и медработники, заявляющие о вреде, который добыча ископаемых причиняет общественному здоровью. На месте дежурят полицейские.Согласно данным Extinction Rebellion, протесты запланированы также на 10, 13, 15, 16 и 17 апреля.В апреле Extinction Rebellion объединило усилия с другими движениями, чтобы блокировать нефтяные объекты по всей Великобритании с целью обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию. По данным полиции, по всей Великобритании было задержано более 200 человек, препятствующих работе предприятий.
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в мире, великобритания, лондон, протесты
14:39 09.04.2022
 
Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне

Экоактивисты Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Depositphotos / samot
Лондон
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались в лондонском Гайд-парке, откуда они намерены начать шествие по городу. Участники акции с транспарантами, барабанами и громкоговорителями требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. Среди протестующих замечены и медработники, заявляющие о вреде, который добыча ископаемых причиняет общественному здоровью. На месте дежурят полицейские.
Согласно данным Extinction Rebellion, протесты запланированы также на 10, 13, 15, 16 и 17 апреля.
В апреле Extinction Rebellion объединило усилия с другими движениями, чтобы блокировать нефтяные объекты по всей Великобритании с целью обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию. По данным полиции, по всей Великобритании было задержано более 200 человек, препятствующих работе предприятий.
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