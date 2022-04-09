https://ria.ru/20220409/protesty-1782683226.html

Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне

Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне - РИА Новости, 09.04.2022

Экоактивисты начали серию масштабных акций протеста в Лондоне

Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:39

2022-04-09T14:39

2022-04-09T14:39

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великобритания

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протесты

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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Экоактивисты движения Extinction Rebellion начали серию масштабных акций протеста в Лондоне, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие собрались в лондонском Гайд-парке, откуда они намерены начать шествие по городу. Участники акции с транспарантами, барабанами и громкоговорителями требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. Среди протестующих замечены и медработники, заявляющие о вреде, который добыча ископаемых причиняет общественному здоровью. На месте дежурят полицейские.Согласно данным Extinction Rebellion, протесты запланированы также на 10, 13, 15, 16 и 17 апреля.В апреле Extinction Rebellion объединило усилия с другими движениями, чтобы блокировать нефтяные объекты по всей Великобритании с целью обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию. По данным полиции, по всей Великобритании было задержано более 200 человек, препятствующих работе предприятий.

https://ria.ru/20220329/belgu-1780456507.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, лондон, протесты