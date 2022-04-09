https://ria.ru/20220409/proizvodstvo-1782698342.html

Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли - РИА Новости, 09.04.2022

Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T17:32

2022-04-09T17:32

2022-04-09T17:55

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

общество

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров."Сейчас уже созданы условия для серьезного роста - рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае "на полке" окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей", - передает пресс-служба министерства его слова о ситуации в парфюмерно-косметической отрасли в РФ.Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто "окно возможностей" и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. "Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты Министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах", - отметили в Минпромторге.Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем. "В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", - уточнил Мантуров.

https://ria.ru/20220308/oproverzhenie-1777198032.html

https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, общество, россия