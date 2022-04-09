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Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли - РИА Новости, 09.04.2022
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Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли
Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли - РИА Новости, 09.04.2022
Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли
Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T17:32
2022-04-09T17:55
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
общество
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров."Сейчас уже созданы условия для серьезного роста - рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае "на полке" окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей", - передает пресс-служба министерства его слова о ситуации в парфюмерно-косметической отрасли в РФ.Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто "окно возможностей" и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. "Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты Министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах", - отметили в Минпромторге.Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем. "В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", - уточнил Мантуров.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, общество, россия
17:32 09.04.2022 (обновлено: 17:55 09.04.2022)
 
Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства в косметической отрасли в течение трех лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник компании в одном из цехов фабрики "Крымская роза" в Симферопольском районе Крыма
Сотрудник компании в одном из цехов фабрики Крымская роза в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник компании в одном из цехов фабрики "Крымская роза" в Симферопольском районе Крыма
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2-3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Сейчас уже созданы условия для серьезного роста - рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае "на полке" окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей", - передает пресс-служба министерства его слова о ситуации в парфюмерно-косметической отрасли в РФ.
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Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто "окно возможностей" и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.
По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. "Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии. Профильные департаменты Министерства окажут всю необходимую поддержку в этих вопросах", - отметили в Минпромторге.
Также министерство ведет работу на вопросом узнаваемости российских брендов потребителем. "В настоящий момент взаимодействуем с коллегами из других ФОИвов, чтобы выработать решения по продвижению российской продукции", - уточнил Мантуров.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровОбществоРоссия
 
 
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