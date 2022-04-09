https://ria.ru/20220409/progulka-1782633248.html

Кинолог объяснил, почему собаку нельзя отпускать гулять самостоятельно

Кинолог объяснил, почему собаку нельзя отпускать гулять самостоятельно - РИА Новости, 09.04.2022

Кинолог объяснил, почему собаку нельзя отпускать гулять самостоятельно

Некоторые собаководы считают, что только отправляя питомца на самовыгул, они дают ему свободу и возможность полноценно погулять, однако на самом деле такие... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T03:06

2022-04-09T03:06

2022-04-09T03:07

владимир голубев

общество

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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собаки

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Некоторые собаководы считают, что только отправляя питомца на самовыгул, они дают ему свободу и возможность полноценно погулять, однако на самом деле такие действия только подвергают риску собаку и окружающих, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Такое отношение, по его словам, показывает лишь неготовность хозяина нести ответственность за животного, а значит, и владеть им. Кинолог обратил внимание на то, что самовыгул является нарушением федерального закона "Об ответственном обращении с животными". При самовыгуле невозможно выполнить прописанное в законе требование об обеспечении "безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц" во время выгула животных.Собака на самовыгуле подвержена всевозможным опасностям, отметил Голубев. Любой звук, предмет, другое животное могут напугать или привлечь питомца, то есть собака может убежать и потеряться. Когда у хозяина нет возможности контролировать животное, питомец может увлечься чем-то и попросту не найти обратный путь домой.Среди других опасностей для животного он назвал риск попасть под колеса автотранспорта или поезда, подхватить инфекционное заболевание, пораниться, провалиться в глубокую яму или колодец, съесть отравленную пищу, стать жертвой догхантеров. Кроме того, на нее могут напасть другие животные, в том числе стая бездомных собак, домашнего пса могут забрать себе домой из корыстных побуждений или, подумав, что он потерялся."Любая собака без хозяина может стать причиной недовольства других людей: питомец может напугать прохожих, испортить чужое имущество. Даже если хозяин уверен в поведении своего питомца, никогда нельзя предсказать, как он будет себя вести в непредвиденной, пугающей ситуации, особенно находясь без владельца", — подчеркнул Голубев.Выпускать собаку гулять самостоятельно нельзя, даже если человек проживает за городом. Некоторые, по словам Голубева, считают, что собака, которая живет на участке, может спокойно гулять за его пределами самостоятельно. Такую ситуацию он назвал недопустимой ни для каких собак. Спокойно питомец может гулять только по участку, когда надежно закрыты ворота и у собаки нет возможности сделать подкопы или убежать через забор."Нет ничего общего между самовыгулом и свободой. Самовыгул для домашней собаки — это опасная лотерея, которая может закончиться травмой, инвалидностью, несчастным случаем и даже смертью животного. Отпуская собаку на самовыгул, хозяин поступает безответственно по отношению к питомцу и окружающим. Собака нуждается в защите, любви, заботе и ответственности со стороны хозяина, важно не забывать об этом", — подытожил Голубев.

https://ria.ru/20220403/sobaki-1781503299.html

https://ria.ru/20220327/komandy-1780291374.html

https://ria.ru/20220317/korm-1778578452.html

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владимир голубев, общество, российская кинологическая федерация (ркф), россия, москва, собаки