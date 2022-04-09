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Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений - РИА Новости, 09.04.2022
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Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений
Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений - РИА Новости, 09.04.2022
Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений
В комиссию Госсовета по инвестициям поступило более 300 предложений по поддержке активности бизнеса в условиях санкций, рассказал РИА Новости глава комиссии,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T05:26
2022-04-09T10:02
экономика
алексей репик
россия
деловая россия
южно-сахалинск
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. В комиссию Госсовета по инвестициям поступило более 300 предложений по поддержке активности бизнеса в условиях санкций, рассказал РИА Новости глава комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По словам Лимаренко, наиболее актуальными вопросами занимаются рабочие группы. Одна из них, под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассматривает возможность предоставить регионам право готовить заключения по инвестпроектам, которые претендуют на господдержку в размере более 200 миллионов рублей.Кроме того, участники заседания рассмотрели меры поддержки резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, предложив, в частности, продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов. А руководитель "Деловой России" Алексей Репик выдвинул идею доработать механизм предоставления инвестиционного налогового вычета.Все предложения фиксируются в информационной системе "Госсовет". Для их оперативного рассмотрения заместитель министра экономического развития Мурат Керефов призвал сформировать отдельную рабочую группу.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, отдельные бренды прекратили работу в стране.В Кремле назвали новые санкции экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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экономика, алексей репик, россия, деловая россия, южно-сахалинск, валерий лимаренко
05:26 09.04.2022 (обновлено: 10:02 09.04.2022)
 
Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений

Лимаренко: регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. В комиссию Госсовета по инвестициям поступило более 300 предложений по поддержке активности бизнеса в условиях санкций, рассказал РИА Новости глава комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Благодаря слаженной работе Минэкономразвития и регионов мы получили более 300 предложений по поддержке инвестиционного климата. В частности, по развитию инвестиционного налогового вычета, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, преференциальных режимов. Наша задача — не допустить снижения ранее запланированных объемов инвестиций и стимулировать запуск новых производств", — сказал он.

По словам Лимаренко, наиболее актуальными вопросами занимаются рабочие группы. Одна из них, под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассматривает возможность предоставить регионам право готовить заключения по инвестпроектам, которые претендуют на господдержку в размере более 200 миллионов рублей.
Кроме того, участники заседания рассмотрели меры поддержки резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, предложив, в частности, продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов. А руководитель "Деловой России" Алексей Репик выдвинул идею доработать механизм предоставления инвестиционного налогового вычета.
Все предложения фиксируются в информационной системе "Госсовет". Для их оперативного рассмотрения заместитель министра экономического развития Мурат Керефов призвал сформировать отдельную рабочую группу.
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В Кремле назвали новые санкции экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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