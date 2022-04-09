https://ria.ru/20220409/predlozheniya-1782638806.html

Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений

Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений - РИА Новости, 09.04.2022

Регионы направили в комиссию Госсовета по инвестициям более 300 предложений

В комиссию Госсовета по инвестициям поступило более 300 предложений по поддержке активности бизнеса в условиях санкций, рассказал РИА Новости глава комиссии,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T05:26

2022-04-09T05:26

2022-04-09T10:02

экономика

алексей репик

россия

деловая россия

южно-сахалинск

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. В комиссию Госсовета по инвестициям поступило более 300 предложений по поддержке активности бизнеса в условиях санкций, рассказал РИА Новости глава комиссии, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.По словам Лимаренко, наиболее актуальными вопросами занимаются рабочие группы. Одна из них, под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассматривает возможность предоставить регионам право готовить заключения по инвестпроектам, которые претендуют на господдержку в размере более 200 миллионов рублей.Кроме того, участники заседания рассмотрели меры поддержки резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, предложив, в частности, продлить срок применения пониженных тарифов страховых взносов. А руководитель "Деловой России" Алексей Репик выдвинул идею доработать механизм предоставления инвестиционного налогового вычета.Все предложения фиксируются в информационной системе "Госсовет". Для их оперативного рассмотрения заместитель министра экономического развития Мурат Керефов призвал сформировать отдельную рабочую группу.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, отдельные бренды прекратили работу в стране.В Кремле назвали новые санкции экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20220127/kurily-1769789995.html

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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экономика, алексей репик, россия, деловая россия, южно-сахалинск, валерий лимаренко