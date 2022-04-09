Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"
Постпредство при ЕС призвало Брюссель не покрывать преступления "киевских протеже"
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и пересмотреть позицию в отношении событий вокруг Украины, следует из заявления российской дипмиссии.
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты упали рядом с железнодорожным вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины.
Согласно заявлению постпредства, после взрыва на вокзале ряд руководителей Евросоюза поспешили возложить ответственность на российские вооруженные силы. Однако, как подчеркивает российское постпредство, политические деятели и респектабельные СМИ не видят "откровенные нестыковки в агрессивно навязываемых им версиях". В частности, речь идет о том, что фото- и видеоматериалы, в т.ч. привязанные к местности фотографии упавшей в Краматорске ракеты, показывают, что она могла прилететь только из сектора, находящегося под контролем украинских войск.
"Требуем от представителей Евросоюза прекратить лицемерную антироссийскую истерику, отказаться от циничной тактики покрывательства очевидных преступлений своих киевских протеже как против мирных граждан, так и военнопленных", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства.
МИД РФ в пятницу заявил, что Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску.
Минобороны РФ при этом ранее опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.