Рейтинг@Mail.ru
Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже" - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/postpredstvo-1782720678.html
Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"
Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже" - РИА Новости, 09.04.2022
Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"
Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:04
2022-04-09T22:04
в мире
эдуард басурин
денис пушилин
россия
евросоюз
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_73f14c657e58f9d0098749e5d26a1e35.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и пересмотреть позицию в отношении событий вокруг Украины, следует из заявления российской дипмиссии.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты упали рядом с железнодорожным вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины.Согласно заявлению постпредства, после взрыва на вокзале ряд руководителей Евросоюза поспешили возложить ответственность на российские вооруженные силы. Однако, как подчеркивает российское постпредство, политические деятели и респектабельные СМИ не видят "откровенные нестыковки в агрессивно навязываемых им версиях". В частности, речь идет о том, что фото- и видеоматериалы, в т.ч. привязанные к местности фотографии упавшей в Краматорске ракеты, показывают, что она могла прилететь только из сектора, находящегося под контролем украинских войск.МИД РФ в пятницу заявил, что Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску.Минобороны РФ при этом ранее опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
россия
украина
донбасс
краматорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782173301_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_c917cb9691e10e31ed7d3746cee0b3b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эдуард басурин, денис пушилин, россия, евросоюз, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, краматорск, точка-у
22:04 09.04.2022
 
Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"

Постпредство при ЕС призвало Брюссель не покрывать преступления "киевских протеже"

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза возле здания Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и пересмотреть позицию в отношении событий вокруг Украины, следует из заявления российской дипмиссии.
Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты упали рядом с железнодорожным вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
Согласно заявлению постпредства, после взрыва на вокзале ряд руководителей Евросоюза поспешили возложить ответственность на российские вооруженные силы. Однако, как подчеркивает российское постпредство, политические деятели и респектабельные СМИ не видят "откровенные нестыковки в агрессивно навязываемых им версиях". В частности, речь идет о том, что фото- и видеоматериалы, в т.ч. привязанные к местности фотографии упавшей в Краматорске ракеты, показывают, что она могла прилететь только из сектора, находящегося под контролем украинских войск.
"Требуем от представителей Евросоюза прекратить лицемерную антироссийскую истерику, отказаться от циничной тактики покрывательства очевидных преступлений своих киевских протеже как против мирных граждан, так и военнопленных", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте постпредства.
МИД РФ в пятницу заявил, что Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску.
Минобороны РФ при этом ранее опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
В миреЭдуард БасуринДенис ПушилинРоссияЕвросоюзУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбассКраматорскТочка-У
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала