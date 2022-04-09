https://ria.ru/20220409/postpredstvo-1782720678.html

Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"

Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже" - РИА Новости, 09.04.2022

Постпредство при ЕС призвало не покрывать преступления "киевских протеже"

Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:04

2022-04-09T22:04

2022-04-09T22:04

в мире

эдуард басурин

денис пушилин

россия

евросоюз

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Постоянное представительство России при ЕС на фоне ЧП на вокзале в Краматорске призвало Евросоюз не покрывать преступления Украины против мирных граждан и пересмотреть позицию в отношении событий вокруг Украины, следует из заявления российской дипмиссии.Ранее в пятницу штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по Краматорску, обломки ракеты упали рядом с железнодорожным вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины.Согласно заявлению постпредства, после взрыва на вокзале ряд руководителей Евросоюза поспешили возложить ответственность на российские вооруженные силы. Однако, как подчеркивает российское постпредство, политические деятели и респектабельные СМИ не видят "откровенные нестыковки в агрессивно навязываемых им версиях". В частности, речь идет о том, что фото- и видеоматериалы, в т.ч. привязанные к местности фотографии упавшей в Краматорске ракеты, показывают, что она могла прилететь только из сектора, находящегося под контролем украинских войск.МИД РФ в пятницу заявил, что Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску.Минобороны РФ при этом ранее опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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