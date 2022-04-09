https://ria.ru/20220409/pogranpost-1782713151.html

В Курской области со стороны Украины обстреляли погранпост

В Курской области со стороны Украины обстреляли погранпост - РИА Новости, 09.04.2022

В Курской области со стороны Украины обстреляли погранпост

Украинские боевики из минометов обстреляли пограничный пост в Курской области, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:23

2022-04-09T20:23

2022-04-09T22:13

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Украинские боевики из минометов обстреляли пограничный пост в Курской области, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт."Сегодня вечером со стороны Украины из минометов был обстрелян пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района. Никто не пострадал, разрушений нет", — написал он в своем Telegram-канале.По словам Старовойта, ответным огнем российских пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. "Держу постоянную связь с военными. Ситуация в приграничных районах под контролем", — подчеркнул губернатор.Он призвал жителей сохранять спокойствие.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, курская область