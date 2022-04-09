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"Все было по-другому". Чего мы не знаем о Ледовом побоище

"Все было по-другому". Чего мы не знаем о Ледовом побоище - РИА Новости, 09.04.2022

"Все было по-другому". Чего мы не знаем о Ледовом побоище

О Ледовом побоище, которое было в апреле 1242-го, слышали все. Однако, как выяснили историки, распространенные представления ошибочны: о битве мало достоверных... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:00

2022-04-09T08:02

александр невский

аналитика - религия и мировоззрение

религия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Олег Налисник. О Ледовом побоище, которое было в апреле 1242-го, слышали все. Однако, как выяснили историки, распространенные представления ошибочны: о битве мало достоверных сведений, зато мифов — огромное количество. О самых известных — в материале РИА Новости.История задним числомСюжет, знакомый со школы: закованные в латы рыцари с "ведрами" на головах. Поверх доспехов — белые полотна с черным крестом. Даже лошади с такой символикой. В руках — щиты, булавы или огромные мечи.Выстроились крестоносцы в свинью — тупой клин. Расчет прост: обратить в бегство тяжелую пехоту новгородцев, а затем добить разрозненные фланги. Но Александр Невский решил перехитрить немцев: в центр поставил лучников и легковооруженных бойцов, а конницу по бокам.Посередине заледенелого водоема русские войска заманили недруга в "клешню" и окружили. Рыцари бежали, однако под тяжестью амуниции лед треснул."И пало немцев 500, а чуди (местные союзнические племена. — Прим. ред.) бесчисленное множество. В плен взяли 50 лучших воевод и повели их в Новгород. Остальные же потонули в озере, потому что была весна",— эти строки и сегодня тиражируют на уроках.Подают их как исторический источник. Правда, без уточнения, какой. Скорее всего, речь о Псковской третьей летописи, которая довольно подробно описывает сражение.Все бы ничего, но составлена она в середине XVI века — через четыреста лет после события. Более того, историки не сомневаются, что сведения о битве представляют собой компиляцию более ранних источников.А в них, что интересно, куда меньше информации. Самые ранние записи относятся к 1250-му. Спустя примерно 80 лет их переписали составители Новгородской первой летописи.Битву изобразили пусть и лаконично, но ярко: "Это было невиданное по ожесточению сражение. Треск от ломающихся копий, звуки ударяющихся мечей, топоров наполнили воздух". Гул был такой, добавляет рассказчик, "словно это лед тронулся"."Всего 20 рыцарей"Летописные строки впечатлили не только современников, но и советских кинематографистов. Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна стал для нескольких поколений учебником истории: узнаваемые образы — прежде всего рыцарей в рогатых шлемах — именно оттуда. Кинолента вызвала фурор и среди некоторых ученых: официальная историография называла Ледовое побоище "одним из крупнейших сражений Средневековья".Долгие годы господствовала версия, что на Чудском озере бились чуть ли не 30 тысяч человек. Само собой, столь большое число воинов оставило бы после себя множество артефактов. Однако за 60 лет исследований места битвы ничего так и не нашли.Отсюда и сомнения в масштабах сражения. О них можно судить по данным, оставленным в хрониках. Русские летописи приводят число погибших рыцарей около 400 человек, немецкие — несколько десятков.Главный источник сведений о битве глазами "вражеской стороны" — "Ливонская рифмованная хроника". Там говорится о "20 убитых братьях и шести плененных"."При критической оценке числа убитых во время Ледового побоища рыцарей нужно иметь в виду, что хронист говорит не о потерях крестоносного войска вообще, а только о числе убитых "братьев-рыцарей", то есть о рыцарях — действительных членах ордена", — отмечают историки.С одной стороны, это довольно мало для масштабного сражения. С другой, обращают внимание специалисты, средневековый хронист умалчивает о вполне понятной для его эпохи детали: у каждого рыцаря было четыре помощника — кнехта. Они не только помогали господину облачиться в доспехи, но и участвовали в бою.Кроме того, Ливонский орден был довольно немногочисленным. В лучшие годы — максимум тысяча человек. Поэтому потеря даже десяти братьев ощутимая. На это указывают сведения о битве под Шауляем в 1236-м, которую летописец описывает как "крупную катастрофу". Тогда пало 49 рыцарей.То есть численность немецкого войска, по оценкам исследователей, где-то 700-750 человек. Вопрос: сколько бойцов было у Невского?"Самые подробные данные о численности русского войска содержатся как раз в немецких летописях, прежде всего в "Рифмованной хронике". Там написано, что на одного немецкого рыцаря приходилось шестьдесят русских. Это всегда с порога отвергали ученые, однако, как нетрудно убедиться, такие цифры при ближайшем рассмотрении оказываются предельно точными. Дело в том, что речь именно о посвященных рыцарях, которых, как говорилось выше, было не более семидесяти. Если отталкиваться от этого, то общая численность русских получается в районе четырех тысяч — и это более чем реально", — поясняет историк Александр Щербаков.Впрочем, другие специалисты отвергают эту версию. Дело в том, что Александр Невский тогда еще не был великим князем всех русских земель: этот титул он получил лишь 12 лет спустя. Следовательно, не мог привлечь столь большое по меркам того времени войско, где каждый должен быть хорошо вооружен и экипирован. Поэтому на стороне новгородцев, по разным оценкам, бились от одной до двух тысяч человек."Сражались не на льду"Пожалуй, главный образ битвы — проваливающиеся под лед рыцари. Любопытно, что об этом впервые упоминают лишь в XV веке. Софийская первая летопись говорит, что русские преследовали ливонцев семь верст по озеру и те попали на сиговицу — тонкий лед. "Вода потопиши немногия", — гласит хроника.У современных исследователей много вопросов. Во-первых, они сомневаются, что воины сражались на середине Чудского водоема, на это указывают строки из летописи о засадном полке новгородцев — "на Узмени, у Воронья камени".Несколько лет назад археологи отыскали основание огромной глыбы, которая подходит под описание: на ней выступы, похожие на крылья, туловище и хвост птицы. А находится она совсем недалеко от берега."Вода и лед отступают в апреле еще сильнее, обнажая прибрежное дно озера и прибрежные камыши, — говорит Щербаков. — Именно на таком участке князь Александр Ярославич расположил свои полки: русский боевой порядок не видели с озера, нельзя было установить расположение и численность войск".По одной из версий, сражались вообще на берегу. В "Ливонской хронике" сказано, что убитые "падали на траву". Впрочем, некоторые ученые считают это немецким фразеологизмом, аналогичным русскому "пасть на сыру землю".Еще один аргумент, развенчивающий миф о падении под лед, — снаряжение. Все дело в том, что на самом деле ливонцы не сражались в латах и с "рогатыми ведрами" на голове."Всем известные доспехи из фильмов появились не раньше XIV столетия. Их использовали только как турнирное или церемониальное снаряжение. Биться в реальных условиях невозможно: очень тяжело и неудобно. Поэтому немецкие рыцари надевали кольчугу. Впрочем, как и наши", — рассказывает историк Владимир Потресов.То есть стороны были равны по весу: полный комплект снаряжения как ливонца, так и новгородца около 30 килограммов. В таком случае логично предположить, что русские тоже проваливались под воду. Однако германские хроники об этом не упоминают.Впрочем, несмотря на убедительные доводы, специалисты все еще спорят о Ледовом побоище. Непонятно, кто был в союзниках у новгородцев, неизвестно точное число войск. А самое главное — неясно, почему столь крупное по меркам XIII века сражение не оставило никаких артефактов.

https://ria.ru/20191206/1562030761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр невский, аналитика - религия и мировоззрение, религия