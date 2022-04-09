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Goоgle заменил "дорогих русских" на "мертвых"

Переводчик Google начал предлагать заменять "дорогих русских" на "мертвых" - РИА Новости, 09.04.2022

Goоgle заменил "дорогих русских" на "мертвых"

Сервис Google Translate при переводе фразы "дорогие русские" с английского языка предлагает заменить ее на "мертвых русских". РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:55

2022-04-09T08:55

2022-04-09T08:55

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис Google Translate при переводе фразы "дорогие русские" с английского языка предлагает заменить ее на "мертвых русских".Если ввести в переводчике фразу "dear Russians", программа предлагает автозамену, где прилагательное "dear" (дорогой) меняется на слово "dead" (мертвый).Однако при составлении такой же фразы с указанием других национальностей программа не видит ошибки.Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о том, что эти лица нарушают законодательство.

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

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