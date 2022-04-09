https://ria.ru/20220409/perevod-1782649287.html
Goоgle заменил "дорогих русских" на "мертвых"
Переводчик Google начал предлагать заменять "дорогих русских" на "мертвых" - РИА Новости, 09.04.2022
Goоgle заменил "дорогих русских" на "мертвых"
Сервис Google Translate при переводе фразы "дорогие русские" с английского языка предлагает заменить ее на "мертвых русских". РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:55
2022-04-09T08:55
2022-04-09T08:55
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сервис Google Translate при переводе фразы "дорогие русские" с английского языка предлагает заменить ее на "мертвых русских".Если ввести в переводчике фразу "dear Russians", программа предлагает автозамену, где прилагательное "dear" (дорогой) меняется на слово "dead" (мертвый).Однако при составлении такой же фразы с указанием других национальностей программа не видит ошибки.Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о том, что эти лица нарушают законодательство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, google, google chrome, google play
Переводчик Google начал предлагать заменять "дорогих русских" на "мертвых"
Google Translate при переводе предлагает заменить "дорогих русских" на "мертвых"
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Сервис Google Translate
при переводе фразы "дорогие русские" с английского языка предлагает заменить ее на "мертвых русских".
Если ввести в переводчике фразу "dear Russians", программа предлагает автозамену, где прилагательное "dear" (дорогой) меняется на слово "dead" (мертвый).
Однако при составлении такой же фразы с указанием других национальностей программа не видит ошибки.
Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы Google и информационных ресурсов компании за многочисленные нарушения российского законодательства. Ограничения распространяются на Google Поиск, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail и будут действовать до устранения нарушений. Поисковые системы обязаны информировать интернет-пользователей о том, что эти лица нарушают законодательство.