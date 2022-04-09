https://ria.ru/20220409/peregovory-1782691472.html

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 09.04.2022

Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:27

2022-04-09T16:27

2022-04-09T17:28

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, рассказали в пресс-службе Кремля."По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", — говорится в сообщении.Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к предстоящем визиту главы правительства в Москву. Помимо этого, они затронули тему мирного договора между Ереваном и Баку. В частности, Пашинян рассказал о переговорах в Брюсселе 6 апреля с Алиевым. "В этом контексте Владимир Путин и Никол Пашинян подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 декабря 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей", — рассказали в Кремле.Позже в субботу по инициативе Баку состоялся телефонный разговор Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, где также обсуждалась тема переговоров."Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией", — завили в пресс-службе.Москва и Баку также подтвердили необходимость соблюдать достигнутые ранее договоренности по Нагорному Карабаху. Помимо этого, лидеры двух стран обсудили активизацию работы трехсторонней группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по повестке двусторонних отношений.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В марте Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост, также ими было нанесено четыре удара по подразделениям непризнанной НКР в районе поселка Фурух, заявили в Минобороны России. Позже Баку отвел подразделения.

https://ria.ru/20220327/karabakh-1780358688.html

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин