https://ria.ru/20220409/pashinyan-1782676613.html
Пашинян планирует посетить Москву 19 апреля
Пашинян планирует посетить Москву 19 апреля - РИА Новости, 09.04.2022
Пашинян планирует посетить Москву 19 апреля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует 19 апреля посетить с визитом Москву, сообщила в субботу пресс-служба армянского кабмина. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:18
2022-04-09T13:18
2022-04-09T13:42
в мире
армения
никол пашинян
владимир путин
россия
ильхам алиев
азербайджан
европейский совет
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ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует 19 апреля посетить с визитом Москву, сообщила в субботу пресс-служба армянского кабмина.Ранее в МИД РФ заявили, что официальный визит премьер-министра Армении в Россию запланирован на вторую половину апреля.Отмечается, что в субботу состоялся телефонный разговор Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным."Премьер-министр Армении и президент РФ коснулись вопросов экономического сотрудничества между двумя странами и договорились, что эти вопросы будут подробно обсуждены в ходе официального визита Никола Пашиняна в Россию 19 апреля", - говорится в сообщении.Там отмечено, что в ходе беседы Пашинян рассказал Путину о результатах трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Европейского совета 6 апреля в Брюсселе."Собеседники отметили важность договоренности о начале работ по подписанию мирного договора с Азербайджаном и делимитации границы. Президент Российской Федерации выразил готовность всемерно поддерживать эти процессы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, была рассмотрена ситуация в Карабахе.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782200594.html
https://ria.ru/20220221/priglashenie-1774149766.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, никол пашинян, владимир путин, россия, ильхам алиев, азербайджан, европейский совет
13:18 09.04.2022 (обновлено: 13:42 09.04.2022)
Пашинян планирует посетить Москву 19 апреля
Правительство Армении: Пашинян планирует посетить Москву 19 апреля