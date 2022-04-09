Рейтинг@Mail.ru
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/pakistan-1782723691.html
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 09.04.2022
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T23:03
2022-04-09T23:27
в мире
имран хан
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149954/92/1499549266_0:551:3500:2520_1920x0_80_0_0_5fe6c67e3919e7e5693a7f3d7993cccd.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn.Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.
https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149954/92/1499549266_135:0:3495:2520_1920x0_80_0_0_7cf9226b182a9f6255ac82384e3e8c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, имран хан, пакистан
23:03 09.04.2022 (обновлено: 23:27 09.04.2022)
 
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру

Издание Dawn сообщило, что парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану

© AFP 2022 / Aamir QureshiПарламент Пакистана
Парламент Пакистана - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AFP 2022 / Aamir Qureshi
Парламент Пакистана
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn.
"Сто семьдесят четыре члена зарегистрировали свои голоса за резолюцию. Следовательно, резолюция о вотуме недоверия господину Имрану Хану, премьер-министру Пакистана, была принята большинством голосов", - объявил председательствующий на заседании представитель оппозиции Аяз Садик после завершения голосования.
Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".
В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.
В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.
Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 13:33
МИД: Россия надеется на сохранение нормальных отношений Индии и Пакистана
 
В миреИмран ХанПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала