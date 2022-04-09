https://ria.ru/20220409/pakistan-1782723691.html

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 09.04.2022

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T23:03

2022-04-09T23:03

2022-04-09T23:27

в мире

имран хан

пакистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149954/92/1499549266_0:551:3500:2520_1920x0_80_0_0_5fe6c67e3919e7e5693a7f3d7993cccd.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn.Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.

https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, имран хан, пакистан