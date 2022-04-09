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Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру - РИА Новости, 09.04.2022
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T23:03
2022-04-09T23:03
2022-04-09T23:27
в мире
имран хан
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости. Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn.Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.
https://ria.ru/20220317/raketa-1778652187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, имран хан, пакистан
23:03 09.04.2022 (обновлено: 23:27 09.04.2022)
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру
Издание Dawn сообщило, что парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 апр – РИА Новости.
Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, сообщает издание Dawn
.
"Сто семьдесят четыре члена зарегистрировали свои голоса за резолюцию. Следовательно, резолюция о вотуме недоверия господину Имрану Хану, премьер-министру Пакистана, была принята большинством голосов", - объявил председательствующий на заседании представитель оппозиции Аяз Садик после завершения голосования.
Незадолго до голосования по вотуму недоверия премьеру спикер Национального собрания (нижней палаты парламента) Пакистана Асад Кайсер подал в отставку, объяснив свое решение тем, что "не может участвовать в иностранном заговоре с целью отстранения Хана".
В прошлое воскресенье вице-спикер парламента Пакистана
отклонил вотум недоверия премьеру Имран Хану
, назвав его противоречащим статье 5 конституции. Вскоре после этого президент Пакистана по предложению премьер-министра распустил парламент Пакистана.
В четверг Верховный суд Пакистана отменил решение об отклонении резолюции о недоверии премьер-министру Имрану Хану в парламенте страны и его последующем роспуске. За это решение единогласно проголосовали все пятеро судей Верховного суда. Суд также приказал спикеру Национальной ассамблеи Асаду Кайсеру созвать заседание в субботу, 9 апреля, в 10.00 (8.00 мск), для голосования по вотуму недоверия премьер-министру.
Оппозиционные партии обвиняют правительство Хана в неконтролируемой инфляции, в то время как Хан обвиняет лидеров оппозиции в попытках его смещения с поста, поскольку он не хотел мириться с их предполагаемой коррупцией. Решение об отмене голосования по вотуму недоверия и роспуску парламента вызвало недовольство оппозиционных партий, которые опротестовали это решение в суде.