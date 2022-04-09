https://ria.ru/20220409/oruzhie-1782637553.html

Пленный стрелок рассказал о подготовке новичков ВСУ с помощью YouTube

Пленный стрелок рассказал о подготовке новичков ВСУ с помощью YouTube - РИА Новости, 09.04.2022

Пленный стрелок рассказал о подготовке новичков ВСУ с помощью YouTube

Украинские военные не инструктировали вновь прибывших бойцов своих подразделений, как пользоваться иностранным оружием, вместо этого им предлагалось научиться в РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T05:07

2022-04-09T05:07

2022-04-09T05:07

владимир путин

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чехия

youtube

мелитополь

в мире

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Украинские военные не инструктировали вновь прибывших бойцов своих подразделений, как пользоваться иностранным оружием, вместо этого им предлагалось научиться в интернете, посмотрев сюжеты на YouTube, рассказал пленный украинский стрелок Иван Гавриленко, видео допроса которого имеется в распоряжении РИА Новости.Группа, в состав которой входил Гавриленко, утром 5 марта на вертолете Ми-8 должна была помочь спасти главарей украинского неонацистского полка "Азов", чей Ми-8 был сбит при попытке эвакуации из Мариуполя. Вертолет с группой Гавриленко также сбили. Сейчас Гавриленко лежит в российском военном госпитале в Мелитополе.Гавриленко рассказал, что в 2008-2009 годах служил в украинской армии, а в 2014-2017 годах в качестве контрактника по ротации участвовал в карательной операции против населения Донбасса, имеет награды. В последнее время работал в Чехии кровельщиком, а после начала российской специальной военной операции вернулся на Украину. Гавриленко объяснил это тем, что ему стало боязно за семью. Но потом ему позвонил его знакомый по взводу и пригласил вступить в боевое подразделение украинской армии, добавил Гавриленко.В конце марта Гавриленко приехал в эту группу, которой, по его словам, командовал офицер Назар Боровицкий. На вооружении подразделения было стрелковое оружие, а также иностранные гранатометы — чешские, испанские и британские NLAW.Однако никто их не обучал пользоваться этим оружием, отметил Гавриленко."Да никто не проводил (инструктаж). Я посмотрел, поспрашивал у парней: "Кто знает?". Они говорят: "Посмотришь в YouTube", — сказал Гавриленко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/voennye-1782634530.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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владимир путин, россия, чехия, youtube, мелитополь, в мире, украина