https://ria.ru/20220409/ordena-1782650932.html

Генерал-полковник Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ

Генерал-полковник Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ - РИА Новости, 09.04.2022

Генерал-полковник Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества участвовавшим в специальной военной операции на Украине... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T09:14

2022-04-09T09:14

2022-04-09T09:14

россия

воздушно-десантные войска россии

белгородская область

вячеслав гладков

андрей сердюков

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества участвовавшим в специальной военной операции на Украине военнослужащим ВДВ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ."Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил ордена Мужества военнослужащим ВДВ, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Сердюков заявил, что награждает "настоящих героев нашего времени"."Эти награды завоеваны в бою. В бою с этой черной гидрой, которая окутала украинскую землю, наш братский народ. Я благодарю вас всех за службу, за ваш подвиг, настоящий подвиг. Вы действительно являетесь гордостью Воздушно-десантных войск, наших Вооруженных сил, нашей страны. И мы обязательно победим. У меня в этом нет сомнений, потому что за нами правда", - сказал он.Сердюков также добавил, что служат "не ради наград"."Благодарность вашим родным и близким, вашим родственникам, всем, кто вас поддерживает. Спасибо вам, бойцы", - заключил он.Отмечается также, что слова благодарности военнослужащим выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Каждый житель из полуторамиллионного региона не просто переживает, на сегодняшний день живет с вами. Я обращаюсь к военнослужащим, которые стоят в этом строю. Это переживание, я надеюсь, вы чувствуете все. Мы всегда рядом", - сказал Гладков.

https://ria.ru/20220408/nagrady-1782593955.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воздушно-десантные войска россии, белгородская область, вячеслав гладков, андрей сердюков, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)