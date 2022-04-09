https://ria.ru/20220409/ogranicheniya-1782631109.html

США решили расширить ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

США решили расширить ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию - РИА Новости, 09.04.2022

США решили расширить ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Власти США приняли решение расширить ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине, заявило в пятницу... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T01:46

2022-04-09T01:46

2022-04-09T02:06

владимир путин

россия

украина

донбасс

минторг сша

санкции в отношении россии

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 9 апр — РИА Новости. Власти США приняли решение расширить ограничения на экспорт различных категорий товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине, заявило в пятницу американское министерство торговли.В данный перечень, согласно информации на сайте минторга США, входят сотни различных наименований продукции. В их числе: ядерные вещества, установки и оборудование, химические вещества, удобрения, электроника и прочие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220409/torgovlya-1782629358.html

https://ria.ru/20220409/zakon-1782629075.html

россия

украина

донбасс

сша

вашингтон

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владимир путин, россия, украина, донбасс, минторг сша, санкции в отношении россии, в мире, сша, вашингтон