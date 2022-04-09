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Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T23:49

2022-04-09T23:49

2022-04-09T23:54

обострение ситуации в днр и лнр

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луганская народная республика

первомайск

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 23.30 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Камышеваха (под контролем Киева - ред.) по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (8 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

луганская народная республика

первомайск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс