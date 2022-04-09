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Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/obstrel-1782724971.html
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T23:49
2022-04-09T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
первомайск
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 23.30 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Камышеваха (под контролем Киева - ред.) по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (8 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР.
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луганская народная республика
первомайск
украина
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в мире, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:49 09.04.2022 (обновлено: 23:54 09.04.2022)
 
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Первомайска украинскими силовиками

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 23.30 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Камышеваха (под контролем Киева - ред.) по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (8 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаПервомайскВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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