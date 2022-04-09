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Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T23:49
2022-04-09T23:49
2022-04-09T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
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вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские силовики из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра обстреляли город Первомайск в Луганской народной республике, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 23.30 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Камышеваха (под контролем Киева - ред.) по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (8 снарядов)", - заявил офицер представительства ЛНР.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, первомайск, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:49 09.04.2022 (обновлено: 23:54 09.04.2022)
Украинские силовики обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле Первомайска украинскими силовиками