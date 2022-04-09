Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ирмино
Военнослужащий ВСУ
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Ирмино в ЛНР, выпустив три снаряда калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.10 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Ирмино с применением артиллерийского орудия 152 мм (3 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.