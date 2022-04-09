https://ria.ru/20220409/obstrel-1782713680.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T20:28
2022-04-09T20:28
2022-04-09T20:28
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Докучаевск в ДНР, применив снаряды калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 20.05 мск, по Докучаевску были выпущены четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина
Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Докучаевск