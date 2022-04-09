19:39 09.04.2022 (обновлено: 19:49 09.04.2022)
Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Зайцево
Представительство ДНР: украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Зайцево
украинский военнослужащий
ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и десять мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".