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Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:39

2022-04-09T19:39

2022-04-09T19:49

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров и десять мин калибром 82 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено десять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220409/volodin-1782708348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, украина