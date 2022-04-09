Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Первомайск
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 18.00 мск, по Первомайску было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Ранее в субботу представительство зафиксировало три факта обстрела Первомайска, в общей сложности по нему было выпущено 22 единицы боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.