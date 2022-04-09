https://ria.ru/20220409/obstrel-1782706437.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска вновь открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T19:02

2022-04-09T19:02

2022-04-09T19:02

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства в Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 18.00 мск, по Первомайску было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Ранее в субботу представительство зафиксировало три факта обстрела Первомайска, в общей сложности по нему было выпущено 22 единицы боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/zakharova-1782699238.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, первомайск, лнр