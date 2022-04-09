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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 09.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли Донецк, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:45

2022-04-09T14:45

2022-04-09T15:03

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут три раза обстреляли Донецк, в том числе ракетами из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт город Донецк (поселок шахты "Трудовская": выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра; 14.15 - населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

в мире, россия, донецк (днр), украина, ситуация в днр и лнр