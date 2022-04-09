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СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
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СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР
СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 09.04.2022
СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР
Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли 14 мирных граждан, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T12:27
2022-04-09T12:27
россия
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
стаханов
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли 14 мирных граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По новым фактам обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооруженном конфликте, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ДНР с 7 по 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой и Мариуполе, а также населенном пункте Федоровка Амвросиевского района. Кроме того, в ЛНР обстреляли города Стаханов, Первомайск и населенные пункты Калиново Попаснянского района, Донецкий Кировского района."В результате 14 мирных граждан погибли, 38 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР", - отмечается в сообщении.Добавляется, что лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/obstrel-1782624834.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
стаханов
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россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, стаханов, владимир путин, вооруженные силы рф
12:27 09.04.2022
 
СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР

Российские следователи возбудили еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли 14 мирных граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По новым фактам обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооруженном конфликте, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ДНР с 7 по 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой и Мариуполе, а также населенном пункте Федоровка Амвросиевского района. Кроме того, в ЛНР обстреляли города Стаханов, Первомайск и населенные пункты Калиново Попаснянского района, Донецкий Кировского района.
"В результате 14 мирных граждан погибли, 38 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР", - отмечается в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 23:07
В ДНР сообщили о ранении 44 человек при обстреле украинскими военными
Добавляется, что лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСтахановВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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