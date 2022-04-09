https://ria.ru/20220409/obstrel-1782671608.html

СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР

СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР - РИА Новости, 09.04.2022

СК возбудил еще два дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР

Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли 14 мирных граждан, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T12:27

2022-04-09T12:27

2022-04-09T12:27

россия

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

стаханов

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следователи СК РФ возбудили еще два уголовных дела после обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых погибли 14 мирных граждан, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По новым фактам обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР, в результате которых гибнут и получают ранения жители, не участвующие в вооруженном конфликте, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ДНР с 7 по 8 апреля военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой и Мариуполе, а также населенном пункте Федоровка Амвросиевского района. Кроме того, в ЛНР обстреляли города Стаханов, Первомайск и населенные пункты Калиново Попаснянского района, Донецкий Кировского района."В результате 14 мирных граждан погибли, 38 человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения. Повреждено 38 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе детское образовательное учреждение в городе Макеевке ДНР, а также водозаборная станция в городе Стаханове и газопровод в городе Первомайске ЛНР", - отмечается в сообщении.Добавляется, что лица, причастные к их совершению, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/obstrel-1782624834.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

стаханов

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, в мире, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, стаханов, владимир путин, вооруженные силы рф