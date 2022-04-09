https://ria.ru/20220409/obstrel-1782656594.html
В результате обстрелов Петровского района Донецка пострадали две женщины
В результате обстрелов Петровского района Донецка пострадали две женщины - РИА Новости, 09.04.2022
В результате обстрелов Петровского района Донецка пострадали две женщины
Две мирные жительницы пострадали в результате обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:31
2022-04-09T10:31
2022-04-09T10:31
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Две мирные жительницы пострадали в результате обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Крыленко, ранена женщина. Еще одна женщина ранена в районе школы №113, расположенной по ул. Бринько", - говорится в сообщении ведомства.В субботу утром в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку в ДНР, за 10 минут было выпущено 10 снарядов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/dnr-1782653149.html
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782655956.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), петровский район, россия, сцкк, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В результате обстрелов Петровского района Донецка пострадали две женщины
В результате обстрелов Петровского района Донецка пострадали две мирные жительницы