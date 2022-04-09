https://ria.ru/20220409/neft-1782627956.html

Названы два уникальных преимущества российской нефти

Названы два уникальных преимущества российской нефти - РИА Новости, 09.04.2022

Названы два уникальных преимущества российской нефти

Российская нефть имеет два преимущества, которые позволяют экспортировать ее в достаточно больших объемах, несмотря на санкции. Чем уникальна марка Urals,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:15

2022-04-09T02:15

2022-04-09T02:15

экономика

россия

европа

алексей громов

urals

цены на нефть

нефть

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российская нефть имеет два преимущества, которые позволяют экспортировать ее в достаточно больших объемах, несмотря на санкции. Чем уникальна марка Urals, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.Антироссийские санкции существенно усложняют поставки нефти марки Urals зарубежным потребителям, однако уникальные свойства этого топлива делают его практически незаменимым на европейском рынке, считает Громов. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе изначально были ориентированы на переработку российской нефти.Покупать российские энергоносители готовы не только в Европе, и поставки нефти Urals можно успешно перенаправить с Запада на Восток, продолжил эксперт. Это является еще одним ценным свойством российской марки как экспортного товара, добавил он."За прошедшие несколько недель (с начала нового витка санкций против России. — Прим. ред.) российские компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться", — такое мнение высказал Громов.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, европа, алексей громов, urals, цены на нефть, нефть