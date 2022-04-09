Названы два уникальных преимущества российской нефти
Эксперт Громов: российская нефть по параметрам идеально подходит для европейских НПЗ
Работа нефтяных станков — качалок. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российская нефть имеет два преимущества, которые позволяют экспортировать ее в достаточно больших объемах, несмотря на санкции. Чем уникальна марка Urals, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт рынка, главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Антироссийские санкции существенно усложняют поставки нефти марки Urals зарубежным потребителям, однако уникальные свойства этого топлива делают его практически незаменимым на европейском рынке, считает Громов. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Европе изначально были ориентированы на переработку российской нефти.
"Российскую нефть крайне непросто заменить на европейском рынке. Дело не только в том, что невозможно найти адекватное количество нефти на замену российской. Наша нефть (марки Urals. —Прим. ред.) по своим физико-химическим параметрам идеально подходит для европейских НПЗ. Эти предприятия изначально были заточены именно на российские сорта нефти марки Urals", — объяснил он.
Покупать российские энергоносители готовы не только в Европе, и поставки нефти Urals можно успешно перенаправить с Запада на Восток, продолжил эксперт. Это является еще одним ценным свойством российской марки как экспортного товара, добавил он.
"За прошедшие несколько недель (с начала нового витка санкций против России. — Прим. ред.) российские компании частично успели перенастроить логистические цепочки поставок для перенаправления российской нефти покупателям в других регионах мира. Это было сделано, чтобы поставлять нефть в те страны, которые готовы с удовольствием ее покупать. В самом начале это было сопряжено с рисками, но сейчас система поставок начинает отлаживаться", — такое мнение высказал Громов.
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