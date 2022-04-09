07:18 09.04.2022 (обновлено: 07:19 09.04.2022)
В парламенте Крыма обвинили в нацизме посла Украины в Германии
Парламентарий Крыма Гемпель назвал нацизмом заявление посла Украины в Германии о русских
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что последние заявления о русских посла Украины в ФРГ Андрея Мельника говорят о том, что в украинский дипломатический корпус проник нацизм.
Посол Украины в Берлине дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами.
"Подобные заявления возмутительны. Нацизм проник в дипломатический корпус Украины, который, в лице Мельника, реализовывает самую мерзкую политику, направленную на разжигания вражды и ненависти, обнуляет дипломатические общечеловеческие основы миропорядка", — сказал РИА Новости Гемпель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.