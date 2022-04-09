https://ria.ru/20220409/natsizm-1782642665.html

В парламенте Крыма обвинили в нацизме посла Украины в Германии

В парламенте Крыма обвинили в нацизме посла Украины в Германии - РИА Новости, 09.04.2022

В парламенте Крыма обвинили в нацизме посла Украины в Германии

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T07:18

2022-04-09T07:18

2022-04-09T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель заявил, что последние заявления о русских посла Украины в ФРГ Андрея Мельника говорят о том, что в украинский дипломатический корпус проник нацизм.Посол Украины в Берлине дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что не разделяет русских на хороших и плохих и считает их врагами.По его словам, таким, как Мельник, не место в дипломатии и цивилизованном обществе. Гемпель также заявил, что "вызывает удивление", что украинского посла "до сих пор терпят в Европе, и тем более в Германии, которая вынесла суровый урок после Второй мировой войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/neonatsizm-1782597281.html

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в мире, владимир путин, украина, берлин (город), россия, юрий гемпель, донбасс, германия, симферополь