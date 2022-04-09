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В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО - РИА Новости, 09.04.2022
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В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО
В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО - РИА Новости, 09.04.2022
В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО
Лидер партии "Шведские демократы" Джимми Окессон заявил, что призовет партию поддержать членство Швеции в НАТО, если Финляндия подаст заявку в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:40
2022-04-09T11:40
в мире
швеция
нато
умеренная коалиционная партия
россия
финляндия
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер партии "Шведские демократы" Джимми Окессон заявил, что призовет партию поддержать членство Швеции в НАТО, если Финляндия подаст заявку в Североатлантический альянс."Если Финляндия будет двигаться (в сторону НАТО) очень быстро, говорят об июне, тогда вопрос действительно встанет с ног на голову. Тогда мы должны, на мой взгляд, также начать этот процесс как можно быстрее... Тогда моя цель - обратиться в правление партии с просьбой изменить наше мнение (по поводу членства Швеции в НАТО)", - сказал Окессон в интервью газете Svenska Dagbladet.Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/nato-1781944000.html
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в мире, швеция, нато, умеренная коалиционная партия, россия, финляндия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:40 09.04.2022
 
В Швеции заявили о готовности начать поддержку вступления страны в НАТО

В партии "Шведские демократы" заявили о готовности поддержать вступление страны в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Лидер партии "Шведские демократы" Джимми Окессон заявил, что призовет партию поддержать членство Швеции в НАТО, если Финляндия подаст заявку в Североатлантический альянс.
"Если Финляндия будет двигаться (в сторону НАТО) очень быстро, говорят об июне, тогда вопрос действительно встанет с ног на голову. Тогда мы должны, на мой взгляд, также начать этот процесс как можно быстрее... Тогда моя цель - обратиться в правление партии с просьбой изменить наше мнение (по поводу членства Швеции в НАТО)", - сказал Окессон в интервью газете Svenska Dagbladet.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:31
В США призвали Финляндию и Швецию скорее определиться с членством в НАТО
Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что Швеция должна подать заявку на вступление в НАТО в июне этого года.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 20:05
Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России
 
В миреШвецияНАТОУмеренная коалиционная партияРоссияФинляндияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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