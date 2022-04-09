https://ria.ru/20220409/nato-1782632622.html
Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО
Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО - РИА Новости, 09.04.2022
Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО
Экс -президент США Билл Клинтон заявил в колонке для Atlantic, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T02:33
2022-04-09T02:33
2022-04-09T08:34
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экс -президент США Билл Клинтон заявил в колонке для Atlantic, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления Москвы в НАТО.Политик указал на развитие связей между альянсом и Россией в 1990-е годы, отметив участие Москвы в программе "Партнерство во имя мира", заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики, а также совместное участие в некоторых миротворческих операциях.Бывший глава государства также назвал ложными заявления, что США "игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию", но признал, что НАТО расширялась на восток вопреки возражениям Москвы. Такую политику альянса он назвал "правильной".Ранее Путин сообщил, что во время визита Клинтона в Москву в 2000 году он спросил, как США отнесутся к возможному принятию Москвы в НАТО. По словам российского лидера, реакция на его вопрос "внешне выглядела весьма сдержанно". При этом Путин указал, что реальную позицию США на такую возможность видно из их фактических недружественных шагов в адрес Москвы, таких как открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и прочего.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, нато, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, россия, в мире
02:33 09.04.2022 (обновлено: 08:34 09.04.2022)
Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО
Экс-президент США Клинтон утверждает, что предлагал Путину и Ельцину вступление РФ в НАТО
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости.
Экс -президент США Билл Клинтон заявил в колонке для Atlantic
, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления Москвы в НАТО.
Политик указал на развитие связей между альянсом и Россией в 1990-е годы, отметив участие Москвы в программе "Партнерство во имя мира", заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики, а также совместное участие в некоторых миротворческих операциях.
"Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину", — сказал Клинтон.
Бывший глава государства также назвал ложными заявления, что США "игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию", но признал, что НАТО расширялась на восток вопреки возражениям Москвы. Такую политику альянса он назвал "правильной".
Ранее Путин сообщил, что во время визита Клинтона в Москву в 2000 году он спросил, как США отнесутся к возможному принятию Москвы в НАТО. По словам российского лидера, реакция на его вопрос "внешне выглядела весьма сдержанно". При этом Путин указал, что реальную позицию США на такую возможность видно из их фактических недружественных шагов в адрес Москвы, таких как открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и прочего.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>