https://ria.ru/20220409/nato-1782632622.html

Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО

Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО - РИА Новости, 09.04.2022

Клинтон заявил, что предлагал Путину и Ельцину вступление России в НАТО

Экс -президент США Билл Клинтон заявил в колонке для Atlantic, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T02:33

2022-04-09T02:33

2022-04-09T08:34

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Экс -президент США Билл Клинтон заявил в колонке для Atlantic, что он предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления Москвы в НАТО.Политик указал на развитие связей между альянсом и Россией в 1990-е годы, отметив участие Москвы в программе "Партнерство во имя мира", заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, финансирование США вывода российских войск из Прибалтики, а также совместное участие в некоторых миротворческих операциях.Бывший глава государства также назвал ложными заявления, что США "игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию", но признал, что НАТО расширялась на восток вопреки возражениям Москвы. Такую политику альянса он назвал "правильной".Ранее Путин сообщил, что во время визита Клинтона в Москву в 2000 году он спросил, как США отнесутся к возможному принятию Москвы в НАТО. По словам российского лидера, реакция на его вопрос "внешне выглядела весьма сдержанно". При этом Путин указал, что реальную позицию США на такую возможность видно из их фактических недружественных шагов в адрес Москвы, таких как открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности в расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и прочего.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

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сша, нато, билл клинтон, борис ельцин, владимир путин, россия, в мире