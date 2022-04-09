https://ria.ru/20220409/mvd-1782654203.html
МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР
МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022
МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение с донецким и луганским коллегами Алексеем Диким и Игорем Корнетом о сотрудничестве силовых ведомств,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:07
2022-04-09T10:07
2022-04-09T10:16
безопасность
признание днр и лнр в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение с донецким и луганским коллегами Алексеем Диким и Игорем Корнетом о сотрудничестве силовых ведомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность."Кроме того, создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров", - отметила Волк.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
10:07 09.04.2022 (обновлено: 10:16 09.04.2022)
МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР
МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение с донецким и луганским коллегами Алексеем Диким и Игорем Корнетом о сотрудничестве силовых ведомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Документы подписаны: от МВД ДНР – министром внутренних дел генерал-полковником полиции Алексеем Диким, от МВД ЛНР – министром внутренних дел генерал-майором полиции Игорем Корнетом", - сообщила Волк.
По ее словам, стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность.
"Кроме того, создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров", - отметила Волк.