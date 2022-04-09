https://ria.ru/20220409/mvd-1782654203.html

МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.04.2022

МВД подписало соглашение о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение с донецким и луганским коллегами Алексеем Диким и Игорем Корнетом о сотрудничестве силовых ведомств,... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:07

2022-04-09T10:07

2022-04-09T10:16

безопасность

признание днр и лнр в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев подписал соглашение с донецким и луганским коллегами Алексеем Диким и Игорем Корнетом о сотрудничестве силовых ведомств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность."Кроме того, создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров", - отметила Волк.

https://ria.ru/20220407/uchebnik-1782322678.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)