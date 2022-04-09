Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик "Фобоса" Леус: в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди и до плюс 12 градусов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Болотный остров, арт-кластер "Красный Октябрь" и памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" с набережной Москвы-реки
Вид на Болотный остров, арт-кластер "Красный Октябрь" и памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" с набережной Москвы-реки
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столичном регионе продолжится влияние циклона, который кружит над северо-западом России, но мы окажемся в его менее теплой части. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, плюс 10-12 градусов в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление слабо растёт, но пока показания барометров ниже нормы - они составят к вечеру 738 миллиметров ртутного столба.