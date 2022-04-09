Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/moskva-1782655829.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T10:23
2022-04-09T10:23
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782476857_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0aa94987c58608c52f0421f324a8d881.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столичном регионе продолжится влияние циклона, который кружит над северо-западом России, но мы окажемся в его менее теплой части. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, плюс 10-12 градусов в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо растёт, но пока показания барометров ниже нормы - они составят к вечеру 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220408/temperatura-1782617355.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782476857_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_babd23ba4c38f82fa5b95d0181b0e281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, россия, центр "фобос"
10:23 09.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус: в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди и до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Болотный остров, арт-кластер "Красный Октябрь" и памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" с набережной Москвы-реки
Вид на Болотный остров, арт-кластер Красный Октябрь и памятник В ознаменование 300-летия российского флота с набережной Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Болотный остров, арт-кластер "Красный Октябрь" и памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" с набережной Москвы-реки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столичном регионе продолжится влияние циклона, который кружит над северо-западом России, но мы окажемся в его менее теплой части. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, плюс 10-12 градусов в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление слабо растёт, но пока показания барометров ниже нормы - они составят к вечеру 738 миллиметров ртутного столба.
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 21:39
В Москве температуру отопления понизили до минимума из-за потепления
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала