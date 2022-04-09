https://ria.ru/20220409/moskva-1782655829.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 09.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:23

2022-04-09T10:23

2022-04-09T10:23

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

центр "фобос"

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Облачно, небольшие дожди и до плюс 12 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в столичном регионе продолжится влияние циклона, который кружит над северо-западом России, но мы окажемся в его менее теплой части. Погода облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, плюс 10-12 градусов в Москве, плюс 8-13 в Подмосковье. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление слабо растёт, но пока показания барометров ниже нормы - они составят к вечеру 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220408/temperatura-1782617355.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, центр "фобос"