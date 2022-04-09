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Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников - РИА Новости, 09.04.2022
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Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников
Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников - РИА Новости, 09.04.2022
Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников
Мошенники в соцсетях стали представляться инвестиционными советниками, которые дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан, при этом вернуть деньги,... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T07:25
2022-04-09T07:25
андрей тарасов
технологии
россия
paypal
москва
общество
мошенничество
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мошенники в соцсетях стали представляться инвестиционными советниками, которые дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан, при этом вернуть деньги, попавшие к обманщикам через криптообменник или платежный сервис, невозможно, сказал РИА Новости финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании "Винвестор" Андрей Тарасов.На первый взгляд псевдосоветник выглядит надежно, при этом он все-таки находит повод не показывать лицо, объясняя свою скрытность страхом перед криминальными элементами, которые могут использовать чужую биометрию. После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов, рассказывает Тарасов.Когда счет резко уходит в минус, жертве объясняют, что это временные трудности и, чтобы не терять деньги при дальнейших операциях, надо купить страховку и еще пополнить счет, говорит эксперт. "Если у человека нет свободных денег, ему предлагают кредит. Когда люди наконец понимают, что попали в капкан, они обращаются в правоохранительные органы. Однако деньги вернуть невозможно", — отмечает он."Чтобы обезопасить себя, помните, легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. Для поиска надежных консультантов существуют специализированные сервисы, где размещаются проверенные специалисты, имеющие квалификацию или состоящие в реестре Банка России. Взаимодействие со специалистом через эти площадки гарантирует защиту от мошенников", — предупреждает эксперт."Легальные советники не рекомендуют использовать ни PayPal, ни QIWI Кошелек, ни криптообменники, и они не склоняют брать кредит для продолжения спекуляций", — добавляет Тарасов.
https://ria.ru/20220408/bank-1782444410.html
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андрей тарасов, технологии, россия, paypal, москва, общество, мошенничество
07:25 09.04.2022
 
Эксперт: мошенники в соцсетях обманывают россиян под видом инвестсоветников

Эксперт Тарасов: мошенники в соцсетях обманывают россиян, называясь инвестсоветниками

© Depositphotos / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Depositphotos / Ivan Kruk
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мошенники в соцсетях стали представляться инвестиционными советниками, которые дают рекомендации для якобы защиты сбережений граждан, при этом вернуть деньги, попавшие к обманщикам через криптообменник или платежный сервис, невозможно, сказал РИА Новости финансовый эксперт-аналитик, менеджер продуктов компании "Винвестор" Андрей Тарасов.

"Скауты" мошенников ищут жертв в социальных сетях и мессенджерах. Если "клиент" клюнул, его сводят с "профессиональным советником" по инвестициям, имя и должность которого полностью заимствованы у легального специалиста, числящегося в реестре Банка России. У него в наличии: документы о профильном образовании и повышении квалификации, выписка из реестра Банка России и свидетельство о членстве в финансовой СРО (саморегулируемой организации)", — говорит эксперт.

На первый взгляд псевдосоветник выглядит надежно, при этом он все-таки находит повод не показывать лицо, объясняя свою скрытность страхом перед криминальными элементами, которые могут использовать чужую биометрию. После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов, рассказывает Тарасов.
Когда счет резко уходит в минус, жертве объясняют, что это временные трудности и, чтобы не терять деньги при дальнейших операциях, надо купить страховку и еще пополнить счет, говорит эксперт. "Если у человека нет свободных денег, ему предлагают кредит. Когда люди наконец понимают, что попали в капкан, они обращаются в правоохранительные органы. Однако деньги вернуть невозможно", — отмечает он.
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"Чтобы обезопасить себя, помните, легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. Для поиска надежных консультантов существуют специализированные сервисы, где размещаются проверенные специалисты, имеющие квалификацию или состоящие в реестре Банка России. Взаимодействие со специалистом через эти площадки гарантирует защиту от мошенников", — предупреждает эксперт.
"Легальные советники не рекомендуют использовать ни PayPal, ни QIWI Кошелек, ни криптообменники, и они не склоняют брать кредит для продолжения спекуляций", — добавляет Тарасов.
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