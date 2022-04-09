https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

Киев готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах

Киев готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах - РИА Новости, 09.04.2022

Киев готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах

Киевский режим готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах жителей города Ирпень, предупредил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T10:58

2022-04-09T10:58

2022-04-09T12:11

в мире

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах жителей города Ирпень, предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и "уничтожением" якобы "российской разведывательной группы", прибывшей в Ирпень "для убийства свидетелей военных преступлений России", — рассказал он.В качестве "бесспорных доказательств" предполагается представить тела пленных российских военнослужащих, убитых националистами."Данная циничная постановочная акция организована для последующего распространения видеоматериалов через западные СМИ", — добавил генерал-майор.Он обратил внимание журналистов на то, что российские подразделения покинули Ирпень больше недели назад.На прошлой неделе украинские и западные СМИ распространили фото и видео из города Буча. Утверждается, что на них запечатлены мертвые тела, которые остались лежать на улицах после того, как город покинули российские войска. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности этих материалов, отмечая, что они появились только через несколько дней после ухода россиян, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. В российском Минобороны заявили, что это очередная провокация. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, а все подразделения полностью вышли из города 30 марта. При этом украинские войска круглосуточно вели обстрел из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Еще одну провокацию украинские власти устроили накануне, обвинив Россию в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске и гибели более 50 человек. В Минобороны опровергли эти заявления, пояснив, что на месте происшествия остались обломки от ракеты "Точка-У", которую давно сняли с вооружения в России, а удар наносился со стороны позиций ВСУ. Российский МИД, в свою очередь, отметил, что такие бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/tochkau-1782574029.html

https://ria.ru/20220408/provokatsiya-1782619441.html

https://ria.ru/20220409/bucha-1782660652.html

киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков рассказал о подготовке Киевом очередной провокации в отношении России Украина готовит провокацию для обвинения России в массовых убийствах жителей Ирпеня в Киевской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. В частности, СБУ намерены использовать в качестве "бесспорных доказательств" вины Москвы тела российских военных, убитых националистами. 2022-04-09T10:58 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, министерство обороны рф (минобороны рф)