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В МИД указали на важность развития Северного морского пути - РИА Новости, 09.04.2022
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В МИД указали на важность развития Северного морского пути
В МИД указали на важность развития Северного морского пути - РИА Новости, 09.04.2022
В МИД указали на важность развития Северного морского пути
На фоне потери привлекательности европейского рынка, нужно развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики, заявил РИА... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:57
2022-04-09T11:57
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азия
белоруссия
евросоюз
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На фоне потери привлекательности европейского рынка, нужно развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."В то же время европейский рынок теряет свою былую привлекательность как в силу неясных перспектив экономического роста, так и значительных политических и правовых рисков, которые, как показали последние события, вносят элемент нестабильности и неопределённости в сотрудничество с партнерами по этому региону", - подчеркнул Корчунов."В целом же дальнейшее развитие северных морских маршрутов, в первую очередь СМП, играет возрастающую роль в контексте обеспечения бесперебойного функционирования всей мировой экономики", - сказал дипломат.Важность диверсификации морских транспортных коридоров подтверждает, в частности, инцидент с блокированием Суэцкого канала в марте 2021 года грузовым танкером "Эвер Гивен", вызвавший многодневный коллапс морских перевозок, указал он.Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
https://ria.ru/20220210/indiya-1772005394.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азия, белоруссия, евросоюз
11:57 09.04.2022
 
В МИД указали на важность развития Северного морского пути

Посол по особым поручениям Корчунов указал на важность развития Северного морского пути

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. На фоне потери привлекательности европейского рынка, нужно развивать Северный морской путь, чтобы обеспечить бесперебойную работу мировой экономики, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"В то же время европейский рынок теряет свою былую привлекательность как в силу неясных перспектив экономического роста, так и значительных политических и правовых рисков, которые, как показали последние события, вносят элемент нестабильности и неопределённости в сотрудничество с партнерами по этому региону", - подчеркнул Корчунов.
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Индия обозначила интерес к Северному морскому пути, заявил посол
"В целом же дальнейшее развитие северных морских маршрутов, в первую очередь СМП, играет возрастающую роль в контексте обеспечения бесперебойного функционирования всей мировой экономики", - сказал дипломат.
Важность диверсификации морских транспортных коридоров подтверждает, в частности, инцидент с блокированием Суэцкого канала в марте 2021 года грузовым танкером "Эвер Гивен", вызвавший многодневный коллапс морских перевозок, указал он.
Ранее представители ЕС согласовали новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает, в частности, запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
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"Ростех" показал "беспилотного лоцмана" для Северного морского пути
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
 
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