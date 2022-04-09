https://ria.ru/20220409/melitopol-1782694702.html

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов - РИА Новости, 09.04.2022

В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов

Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:56

2022-04-09T16:56

2022-04-09T18:11

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости.Российские войска взяли город под контроль 24 февраля.В подвале гаража силовики нашли стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии.На месте задержали двоих человек, предположительно, они являются членами одного из националистических батальонов, которые действовали в Мелитополе до прихода российской армии. Ведутся следственные мероприятия.Мирная жизнь в Мелитополе полностью восстановлена, безопасность обеспечивается российскими военными и местной милицией. Силовики продолжают проводить оперативную работу по изъятию оружия и выявлению членов националистических батальонов.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html

https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Схрон с оружием националистического батальона в Мелитополе Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости. Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля. В подвале гаража силовики нашли стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии. 2022-04-09T16:56 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, мелитополь, владимир путин, вооруженные силы рф