https://ria.ru/20220409/melitopol-1782694702.html
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов - РИА Новости, 09.04.2022
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов
Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:56
2022-04-09T16:56
2022-04-09T18:11
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости.Российские войска взяли город под контроль 24 февраля.В подвале гаража силовики нашли стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии.На месте задержали двоих человек, предположительно, они являются членами одного из националистических батальонов, которые действовали в Мелитополе до прихода российской армии. Ведутся следственные мероприятия.Мирная жизнь в Мелитополе полностью восстановлена, безопасность обеспечивается российскими военными и местной милицией. Силовики продолжают проводить оперативную работу по изъятию оружия и выявлению членов националистических батальонов.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, чтобы, как пояснил президент Владимир Путин, защитить людей, "которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Минобороны подчеркивало, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782360185.html
https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html
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Схрон с оружием националистического батальона в Мелитополе
Сотрудники милиции в субботу обнаружили схрон с оружием в одном из районов Мелитополя, передает корреспондент РИА Новости.
Мелитополь находится под контролем российской армии с 24 февраля.
В подвале гаража силовики нашли стрелковое оружие, гранатометы, боеприпасы и флаг 3-го механизированного батальона украинской армии.
2022-04-09T16:56
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PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, мелитополь, владимир путин, вооруженные силы рф
16:56 09.04.2022 (обновлено: 18:11 09.04.2022)
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов
В одном из районов Мелитополя обнаружили схрон с оружием националистов