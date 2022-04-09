https://ria.ru/20220409/mariupol-1782712613.html

Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе

Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2022

Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе

Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехоте в боях в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T20:07

2022-04-09T20:07

2022-04-09T20:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехоте в боях в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости.Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехотным частям в боях в городе Мариуполь. После выполнения задания боевые машины дозаряжаются согласно задаче и возвращаются на позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр