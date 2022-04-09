https://ria.ru/20220409/mariupol-1782712613.html
Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе
Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе - РИА Новости, 09.04.2022
Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе
Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехоте в боях в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T20:07
2022-04-09T20:07
2022-04-09T20:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехоте в боях в Мариуполе, передаёт корреспондент РИА Новости.Танковые подразделения Российской Федерации и Донецкой народной республики оказывают поддержку пехотным частям в боях в городе Мариуполь. После выполнения задания боевые машины дозаряжаются согласно задаче и возвращаются на позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в Мариуполе
Танковые подразделения России и ДНР оказывают поддержку пехоте в боях в Мариуполе