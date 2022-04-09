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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились - РИА Новости, 09.04.2022
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Шоубиз
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились - РИА Новости, 09.04.2022
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились, сообщает сайт Page Six. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:18
2022-04-09T21:18
шоубиз
знаменитости
звезды
бен аффлек
дженнифер лопес
свадьба
любовь
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились, сообщает сайт Page Six. В новостной рассылке певицы, по данным СМИ, был представлен ролик, на кадрах которого видно кольцо с зеленым камнем. Украшение знаменитость надела на безымянный палец. Позже представитель Лопес подтвердил журналу People, что артисты действительно помолвлены. Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В января 2004 стало известно, что знаменитости расстались. Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном. Недавно Лариса Долина рассекретила свадьбу Игоря Бутмана и Анны Львовой. Избранница музыканта младше его на 32 года.
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знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес, свадьба, любовь
21:18 09.04.2022
 
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились во второй раз

© AP Photo / Rene MacuraБен Аффлек и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Rene Macura
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились, сообщает сайт Page Six.
В новостной рассылке певицы, по данным СМИ, был представлен ролик, на кадрах которого видно кольцо с зеленым камнем. Украшение знаменитость надела на безымянный палец.
Позже представитель Лопес подтвердил журналу People, что артисты действительно помолвлены.
Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В января 2004 стало известно, что знаменитости расстались.
Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном.
Недавно Лариса Долина рассекретила свадьбу Игоря Бутмана и Анны Львовой. Избранница музыканта младше его на 32 года.
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ШоубизЗнаменитостизвездыБен АффлекДженнифер ЛопесСвадьбаЛюбовь
 
 
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