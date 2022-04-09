https://ria.ru/20220409/lopez-1782712172.html

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились - РИА Новости, 09.04.2022

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились, сообщает сайт Page Six. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:18

2022-04-09T21:18

2022-04-09T21:18

шоубиз

знаменитости

звезды

бен аффлек

дженнифер лопес

свадьба

любовь

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обручились, сообщает сайт Page Six. В новостной рассылке певицы, по данным СМИ, был представлен ролик, на кадрах которого видно кольцо с зеленым камнем. Украшение знаменитость надела на безымянный палец. Позже представитель Лопес подтвердил журналу People, что артисты действительно помолвлены. Лопес и Аффлек уже были обручены в 2000-х. Но тогда дело до свадьбы так и не дошло. В января 2004 стало известно, что знаменитости расстались. Слухи о том, что они снова вместе, появились в Сети в конце апреля 2021 года. В июле певица заявила, что действительно встречается с Беном. Недавно Лариса Долина рассекретила свадьбу Игоря Бутмана и Анны Львовой. Избранница музыканта младше его на 32 года.

https://ria.ru/20220408/lavigne-1782543221.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес, свадьба, любовь