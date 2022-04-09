14:40 09.04.2022 (обновлено: 14:42 09.04.2022)
Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США
Народная милиция ЛНР обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр из США
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США, таким образом, он появился на позициях украинских войск на этой территории вместе с инструкторами НАТО из США, которые спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение.
"В ходе наступательной операции подразделений Народной милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства американской компании "Symetrica", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Представитель пресс-службы уточнил, что по официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, а также не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства Штатов.
"Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые, осознавая неизбежность наступления подразделений Народной милиции, спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество, поставляемое Западом в рамках военной помощи Украине", - добавил представитель пресс-службы.