https://ria.ru/20220409/lnr-1782683349.html

Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США

Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США - РИА Новости, 09.04.2022

Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США

Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T14:40

2022-04-09T14:40

2022-04-09T14:42

в мире

луганская народная республика

сша

нато

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США, таким образом, он появился на позициях украинских войск на этой территории вместе с инструкторами НАТО из США, которые спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение."В ходе наступательной операции подразделений Народной милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства американской компании "Symetrica", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Представитель пресс-службы уточнил, что по официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, а также не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства Штатов."Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые, осознавая неизбежность наступления подразделений Народной милиции, спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество, поставляемое Западом в рамках военной помощи Украине", - добавил представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782452543.html

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сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, сша, нато, вооруженные силы украины, украина