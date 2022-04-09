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Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США - РИА Новости, 09.04.2022
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Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США
Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США - РИА Новости, 09.04.2022
Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США
Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T14:40
2022-04-09T14:42
в мире
луганская народная республика
сша
нато
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США, таким образом, он появился на позициях украинских войск на этой территории вместе с инструкторами НАТО из США, которые спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение."В ходе наступательной операции подразделений Народной милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства американской компании "Symetrica", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Представитель пресс-службы уточнил, что по официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, а также не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства Штатов."Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые, осознавая неизбежность наступления подразделений Народной милиции, спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество, поставляемое Западом в рамках военной помощи Украине", - добавил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782452543.html
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в мире, луганская народная республика, сша, нато, вооруженные силы украины, украина
14:40 09.04.2022 (обновлено: 14:42 09.04.2022)
 
Народная милиция ЛНР нашла на оставленных позициях ВСУ дозиметр из США

Народная милиция ЛНР обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр из США

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский
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ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила, что обнаружила на оставленных украинских позициях дозиметр американского производства, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США, таким образом, он появился на позициях украинских войск на этой территории вместе с инструкторами НАТО из США, которые спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение.
"В ходе наступательной операции подразделений Народной милиции ЛНР на отбитых у вооруженных формирований Украины позициях был обнаружен портативный идентификатор радиоизотопов Verifinder SN20 производства американской компании "Symetrica", - сообщили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Представитель пресс-службы уточнил, что по официальным данным, данное оборудование не поставлялось на территорию Украины в рамках военной помощи, а также не находится в свободной продаже, так как предназначено непосредственно для поставок в силовые ведомства Штатов.
"Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что портативный идентификатор радиоизотопов появился на позициях ВСУ на территории Луганской области вместе с иностранными инструкторами НАТО из США, которые, осознавая неизбежность наступления подразделений Народной милиции, спасались бегством, бросая дорогостоящее вооружение, элементы экипировки и иное военное имущество, поставляемое Западом в рамках военной помощи Украине", - добавил представитель пресс-службы.
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