https://ria.ru/20220409/livan-1782722811.html

Букву Z зажгли на пляжах ливанских городов в поддержку России

Букву Z зажгли на пляжах ливанских городов в поддержку России - РИА Новости, 10.04.2022

Букву Z зажгли на пляжах ливанских городов в поддержку России

Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны - Тира. Соотечественники и ливанцы таким образом... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-09T22:46

2022-04-09T22:46

2022-04-10T10:11

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БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столицы страны - Тира. Соотечественники и ливанцы таким образом выразили свою поддержку специальной операции РФ по денацификации Украины, передает корреспондент РИА Новости.На центральном пляже ливанской столицы участники акции выложили из зажженных свечей букву Z и подпись "за Россию". Одновременно представили российской диаспоры в городе Тир совместно с соотечественниками из соседнего города Набатия юге страны провели синхронно аналогичное мероприятие.Участники мероприятий украсили огненные инсталляции российскими и ливанскими флагами.На мероприятии в Бейруте выступил посол России в Ливане Александр Рудаков и исполняющий обязанности представителя Россотрудничества в Ливане Руслан Рамазанов.Состоявшиеся мероприятия в разных городах Ливана являются не первыми акциями в поддержку России. С начала специальной операции на Украине в разных регионах страны состоялись десятки мероприятий в поддержку РФ, организованные, как российскими соотечественниками, так и общественными организациями и политическими партиями Ливана.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/kipr-1782709184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Букву Z в поддержку России зажгли на пляжах ливанских городов Российская диаспора зажгла из свечей букву Z на центральном пляже Бейрута и на набережной южной столице страны – Тира. Соотечественники и ливанцы пришли на акцию с флагами под гимн РФ. Таким образом они выразили свою поддержку специальной операции России на Украине. 2022-04-09T22:46 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, бейрут