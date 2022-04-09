Правительство одобрило проект изменений в УК о сбыте и ввозе лекарств
Правительство одобрило проект изменений в УК, касающихся сбыта и ввоза лекарств
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правительство России в пятницу одобрило изменения в Уголовный кодекс, касающиеся сбыта и ввоза лекарств, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 2381 УК РФ в новой редакции, согласно которой действие данной статьи не распространяется на случаи сбыта и (или) ввоза на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных в России лекарств или медицинских изделий, если они не производятся и (или) их сбыт и (или) ввоз допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья.
Помимо этого, на заседании одобрили поправки в КоАП.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - добавляется в сообщении.
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