https://ria.ru/20220409/kredity-1782721540.html
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2022
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:21
2022-04-09T22:21
2022-04-09T22:21
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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве."Премьер-министр подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав Украине дополнительные 500 миллионов долларов (385 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредита Всемирного банка, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий составит до 1 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.Кроме того, указывается, что Великобритания ответила на просьбу украинского правительства о либерализации тарифов на подавляющее большинство импортных товаров с Украины и предоставлении таможенных льгот.
https://ria.ru/20220409/britaniya-1782712279.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, всемирный банк, украина, великобритания
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Британия предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов