Рейтинг@Mail.ru
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220409/kredity-1782721540.html
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2022
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов
Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T22:21
2022-04-09T22:21
в мире
всемирный банк
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg
ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве."Премьер-министр подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав Украине дополнительные 500 миллионов долларов (385 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредита Всемирного банка, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий составит до 1 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.Кроме того, указывается, что Великобритания ответила на просьбу украинского правительства о либерализации тарифов на подавляющее большинство импортных товаров с Украины и предоставлении таможенных льгот.
https://ria.ru/20220409/britaniya-1782712279.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8d97712d230d081205b21df5c307bc93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, всемирный банк, украина, великобритания
22:21 09.04.2022
 
Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

Британия предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве.
"Премьер-министр подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав Украине дополнительные 500 миллионов долларов (385 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредита Всемирного банка, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий составит до 1 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.
Кроме того, указывается, что Великобритания ответила на просьбу украинского правительства о либерализации тарифов на подавляющее большинство импортных товаров с Украины и предоставлении таможенных льгот.
Самолет с военной помощью Украине - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 20:00
Британия направит Украине противокорабельные ракетные комплексы
 
В миреВсемирный банкУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала