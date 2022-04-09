https://ria.ru/20220409/kredity-1782721540.html

Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов - РИА Новости, 09.04.2022

Британия предоставила Украине кредитные гарантии на 500 миллионов долларов

Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:21

2022-04-09T22:21

2022-04-09T22:21

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всемирный банк

украина

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ЛОНДОН, 9 апр - РИА Новости. Великобритания предоставила Украине дополнительные кредитные гарантии на 500 миллионов долларов от Всемирного банка, сообщает Даунинг-стрит по итогам встречи британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским в Киеве."Премьер-министр подтвердил дальнейшую экономическую поддержку, гарантировав Украине дополнительные 500 миллионов долларов (385 миллионов фунтов стерлингов) в виде кредита Всемирного банка, в результате чего общая сумма наших кредитных гарантий составит до 1 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении.Кроме того, указывается, что Великобритания ответила на просьбу украинского правительства о либерализации тарифов на подавляющее большинство импортных товаров с Украины и предоставлении таможенных льгот.

https://ria.ru/20220409/britaniya-1782712279.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, всемирный банк, украина, великобритания