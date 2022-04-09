https://ria.ru/20220409/kramatorsk-1782722177.html

Серийный номер доказывает, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ

Серийный номер доказывает, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ - РИА Новости, 09.04.2022

Серийный номер доказывает, что упавшая на Краматорск ракета принадлежит ВСУ

Фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что атаковавшая Краматорск ракета "Точка-У" была украинской. На это обратил... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T22:33

2022-04-09T22:33

2022-04-09T23:56

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Фотографии, которые западные журналисты сделали с разрешения Киева, доказывают, что атаковавшая Краматорск ракета "Точка-У" была украинской. На это обратил внимание донецкий телеканал "Юнион", а так же несколько Telegram-каналов, специализирующихся на военной тематике."В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91579. Ранее украинские боевики использовали ракеты из той же серии", — говорится в сообщении телеканала.Авторы публикации перечислили и прочие ракеты, числившиеся на балансе ВСУ. Две из них использовались в 2015 году в Алчевске и Логвиново, другие — в Бердянске и Мелитополе."Номер ракеты "Точка-У", убившей десятки мирных граждан в Краматорске, совпадает с серией ракет, находящихся на вооружении ВСУ", — также обратил внимание экс-депутат Рады Илья Кива в Telegram-канале.Кроме того, некоторые заметили, что изначально на украинских кадрах серийный номер "Точки-У" был размыт, однако записи с читаемыми цифрами появились в эфирах зарубежных телеканалов — к примеру, в новостном выпуске TG La7.Помимо прочего, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что Краматорск был обстрелян той же бригадой ВСУ, что и ранее — Донецк.В результате провокации на железнодорожной станции в Краматорске, согласно заявлению главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, погибли 50 человек, среди них пятеро детей.Украинская сторона пыталась выставить себя невиновной. Однако, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске. Минобороны также отвергло все обвинения, подчеркнув, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Ранее СК установил, что огонь вела 19-я отдельная ракетная бригада ВСУ, ее командиром является полковник Ярошевич.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782624707.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220409/minoborony-1782661058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, telegram (приложение), краматорск