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Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС - РИА Новости, 09.04.2022
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Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС
Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС - РИА Новости, 09.04.2022
Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС
Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Axiom–1 из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T15:56
2022-04-09T15:58
наса
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
канаверал
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Axiom–1 из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в пятницу. На МКС он привез астронавта НАСА и вице-президента Axiom Майкла Лопеса-Алегрию, американского бизнесмена Ларри Коннора, инвестора из Канады Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе. Axiom–1 - первая полностью коммерческая миссия на МКС. Хотя 63-летний командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия - опытный астронавт, для которого это пятый полет в космос, сейчас он не является сотрудником НАСА и потому тоже считается простым туристом. Планируется, что экипаж проведет на МКС около недели и будет участвовать в научно-просветительской работе станции наряду с ее регулярным экипажем.Оператором миссии является компания Axiom Space. Помимо отправки туристов в космос компания занимается строительством частной космической станции. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года и поздней весной 2023 года, она будет продолжаться 14 дней.
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наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, канаверал
15:56 09.04.2022 (обновлено: 15:58 09.04.2022)
 
Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с первой полностью туристической миссией Axiom — 1 прибыл на МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Axiom–1 из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.
Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в пятницу. На МКС он привез астронавта НАСА и вице-президента Axiom Майкла Лопеса-Алегрию, американского бизнесмена Ларри Коннора, инвестора из Канады Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе. Axiom–1 - первая полностью коммерческая миссия на МКС. Хотя 63-летний командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия - опытный астронавт, для которого это пятый полет в космос, сейчас он не является сотрудником НАСА и потому тоже считается простым туристом. Планируется, что экипаж проведет на МКС около недели и будет участвовать в научно-просветительской работе станции наряду с ее регулярным экипажем.
Оператором миссии является компания Axiom Space. Помимо отправки туристов в космос компания занимается строительством частной космической станции. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года и поздней весной 2023 года, она будет продолжаться 14 дней.
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НАСАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаКанаверал
 
 
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