https://ria.ru/20220409/kosmos-1782689025.html

Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС

Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС - РИА Новости, 09.04.2022

Корабль Crew Dragon с космическими туристами прибыл на МКС

Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Axiom–1 из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T15:56

2022-04-09T15:56

2022-04-09T15:58

наса

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

канаверал

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с коммерческой миссией Axiom–1 из четырех человек прибыл на Международную космическую станцию, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.Корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в пятницу. На МКС он привез астронавта НАСА и вице-президента Axiom Майкла Лопеса-Алегрию, американского бизнесмена Ларри Коннора, инвестора из Канады Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе. Axiom–1 - первая полностью коммерческая миссия на МКС. Хотя 63-летний командир экипажа Майкл Лопес-Алегрия - опытный астронавт, для которого это пятый полет в космос, сейчас он не является сотрудником НАСА и потому тоже считается простым туристом. Планируется, что экипаж проведет на МКС около недели и будет участвовать в научно-просветительской работе станции наряду с ее регулярным экипажем.Оператором миссии является компания Axiom Space. Помимо отправки туристов в космос компания занимается строительством частной космической станции. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года и поздней весной 2023 года, она будет продолжаться 14 дней.

https://ria.ru/20220404/kosmos-1781669633.html

канаверал

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

наса, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, канаверал